Среди причин назван языковой барьер и невосприятие американской системы обучения.

Истребители F-16 Воздушных сил Украины

При обучении пилотов для истребителей F-16, переданных Киеву, Соединённые Штаты намерены отдать приоритет подготовке курсантов, а не пилотам с опытом. Однако такой подход определённо продлит период обучения. Соответствующую информацию со ссылкой на американскую деловую газету The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало профильное издание Defence24.

Как сообщается, новый подход к подготовке связан с отсутствием на Украине опытных лётчиков с необходимым уровнем знания английского языка. В Вашингтоне считают, что молодые курсанты также более открыты к обучению в западном стиле, чем опытные пилоты.

В течение последнего года США и их союзники проводили обучение украинских лётчиков на истребители F-16 в трёх разных местах: на авиабазе Национальной гвардии Моррис в Аризоне, на датской авиабазе в Скридструпе (учебный центр уже закрыт), а также в недавно открывшемся учебном центре Фетешти в Румынии. Лётчики, отобранные для обучения в первом наборе, имели многолетний опыт пилотирования советских истребителей. Поэтому они смогли пропустить базовую подготовку. С курсантами ситуация иная. Сначала они в течение года должны обучаться полётам в учебных центрах во Франции и Великобритании, и лишь затем смогут пройти обучение на F-16 в США или в Румынии.

Однако, как заявляют американские эксперты, лётчики с Украины, уже прошедшие обучение на F-16, имели проблемы с пониманием некоторых аспектов учебной программы. Кроме того, у них возникали проблемы с общением на английском языке. А ещё они, приобретя привычки полётов на МиГ-29, "не были убеждены" в американских методах обучения.

В настоящее время обучение на F-16 прошли более десятка украинских пилотов, одиннадцать из них принимают участие в боевых действиях в своей стране. Однако в настоящее время в США продолжаются дебаты по поводу будущих тренировок. Они вызваны августовской катастрофой, когда был потерян один из немногочисленных истребителей F-16 Воздушных сил Украины. В катастрофе погиб один из лучших пилотов, командир эскадрильи МиГ-29, прошедший переподготовку на F-16.

Как пишет WSJ, эта катастрофа вызвала немало сомнений. Были подняты вопросы о возможно поспешном обучении украинцев и их участии в боевых действиях без должного уровня подготовки. На Западе обучение полётам на истребителе F-16 продолжается около двух лет. Но и после прохождения курса обучения пилоты месяцами доучиваются в подразделениях перед тем, как их допустят до выполнения реальных задач.

Издание напоминает, что в сентябре 2024 года президент США Байден заявил о том, что что Вашингтон увеличит количество мест для подготовки украинских пилотов с 12 до 18 в Аризоне и Румынии.