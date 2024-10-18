Эксперты издания считают, что немецкий танк уже себя скомпрометировал.

Основной боевой танк Leopard 2A8. Фото: KNDS

Министерство обороны Нидерландов подтвердило планы по приобретению основных боевых танков Leopard 2A8. Эти боевые машины в количестве 46 единиц должны будут поставлены в период с 2027 по 2030 годы. Техника необходима для формирования танкового батальона в составе сухопутных войск страны.

Как сообщает Military Watch, в Белой книге по обороне 2024 года изложена необходимость восстановления бронетанковой компоненты в составе армии. Ранее Нидерланды имели один из самых мощных танковых парков в Европе. Но в 2011 году страна сняла с вооружения свои Leopard 2A6 из-за бюджетных ограничений. После снятия с вооружения 100 танков были проданы Финляндии, где эксплуатируются до сих пор.

Основной боевой танк Leopard 2A8 отличается целым рядом усовершенствований. Среди них израильский комплекс активной защиты Trophy, новая вспомогательная силовая установка мощностью 20 кВт и новая система боевого управления и информации.

Власти Нидерландов считают, что восстанавливая бронетанковую компоненту в своих вооружённых силах, они достигают сразу двух целей. Во-первых, будут закрыты требования НАТО по наличию танков в армии. Во-вторых, будет повышена боевая мощь голландских вооружённых сил.

Как отмечает Military Watch, в процессе выбора танка Leopard 2A8 имел огромное преимущество из-за его совместимости с танковыми парками соседних стран, а также из-за того, что у голландских военных ещё сохранился опыт эксплуатации Leopard 2A6. Наряду с Нидерландами [танки взяты в аренду у Германии, прим.] еще 14 стран НАТО эксплуатируют Leopard 2. Кроме того, такие танки есть у Швейцарии и Украины, которые "тесно интегрированы" с силами альянса в Европе. Предполагается, что число операторов танков Leopard 2 будет только расти. Например, Италия и Хорватия тоже хотят приобрести такие боевые машины.

Издание отмечает, что несмотря на совместимость танковых парков европейских армий, есть и определённые риски. Танки Leopard 2A6 понесли достаточно серьёзные потёри в ходе конфликта на Украине. А несколько таких боевых машин были захвачены ВС РФ и тщательно изучены российскими специалистами. Соответственно, главный потенциальный противник Нидерландов уже ознакомлен с техникой, которую эта страна намеревается приобрести. И это является огромной проблемой для всех стран-операторов танков Leopard 2 в Европе.

В отличие от большинства стран НАТО, Польша и Турция отклонились от общего тренда и предпочли приобрести южнокорейские танки K2 Black Panther, которые современнее и считаются более боеспособными. Компрометация Leopard 2 на Украине является основным фактором, который может снизить его коммерческую привлекательность для других покупателей. Хотя в Европе потребность в оперативной совместимости войск, а также ряд политических факторов, перевесили чашу весов в пользу закупок Leopard 2.