Не зафиксировано ни одного случая подавления канала управления ЛМУР.

"Изделие 305". Фото: commons.wikimedia.org

Первые сведения о применении лёгкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР), которая также известна под обозначением "Изделие 305", относятся ещё к сирийской кампании. Тогда такие ракеты применялись подразделениями быстрого реагирования одной известной службы. Положительный опыт использования этой высокоточной ракеты привлёк внимание и военных. Впервые широкой публике ЛМУР была представлена в ходе военно-технического форума "Армия 2021". Затем ракета стала достаточно активно применятся в ходе Специальной военной операции на сопредельной России территории. Изначально в составе ВКС РФ единственным носителем ЛМУР был вертолёт Ми-28Н "Ночной охотник". С осени 2023 года "Изделие 305" было интегрировано в комплекс вооружения вертолёта Ка-52 "Аллигатор".

В ходе проведения Специальной военной операции подтвердились высокие характеристики "Изделия 305". Более того, ракета является фактически неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые стоят на вооружении противника. А это ведь и системы НАТО [прим.]. О неуязвимости ЛМУР для средств радиоэлектронного подавления сообщила пресс-служба Ростеха в телеграм-канале госкорпорации.

Как говорится в сообщении, "Изделие 305" обеспечивают высокую точность поражения объектов противника вне зависимости от дальности их расположения в радиусе действия ракеты. При этом отклонение от линии прицеливания составляет не более двух метров.

ЛМУР может применяться в нескольких режимах:

"Выстрелил и забыл". В данном случае цель захватывается тогда, когда ракета находится на пилоне вертолёта. После пуска она работает автономно.

Режим телеуправления. Пуск ракеты производится по полученным координатам. После пуска ракета летит в инерциальном режиме. При сближении с целью включается головка самонаведения. Изображение с неё передаётся на экран оператора в кабине вертолёта. Оператор опознаёт цель и указывает её ракете.

В сообщении Ростеха говорится о том, что ракета "Изделие 305" оказалась одним из наиболее удачных видов одним из наиболее удачных универсальных видов управляемого вооружения армейской авиации в зоне проведения Специальной военной операции. Она сочетает в себе снайперскую точность и гибкость применения, а также мощную боевую часть. Всё это позволяет поражать различный спектр целей: долговременные огневые точки, бронетехнику, различные сооружения и плавсредства. Одной из важных особенностей ракеты является её высокая степень защиты от помех средств РЭБ. Отмечено, что на сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая подавления канала управления ракеты. Она всегда долетала туда, куда её направил экипаж вертолёта.