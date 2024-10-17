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crazycat21
Австралия передаст Украине 49 списанных танков Abrmas
Стоимость этого пакета помощи составляет 245 миллионов долларов.

Танк M1A1 Abrams Вооружённых сил Австралии. Фото: commons.wikimedia.org

После начала Курской авантюры потери в западной технике в ВСУ значительно возросли. Например, был уничтожен даже один из немногочисленных танков Challenger 2, подаренных Великобританией. Танк просто "метнул башню". При этом сами британцы до сих пор пытаются убедить весь мир, что их основной боевой танк является чуть ли не самым неуязвимым в мире. Впрочем, аналогичного мнения о своём M1 Abrams придерживаются и США. Хотя суровые реалии доказали совершенно обратное. Из 31 танка, переданных Штатами Киеву, в строю осталась только треть. Именно такие данные в конце августа приводило профильное издание Military Watch Magazine.

В общем, с "Абрамсами" у Украины все не очень хорошо. Однако на помощь Киеву пришла Австралия, которая заявила что передаст 49 танков данного типа. Соответствующую информацию опубликовал телеканал ABC.

В материале сказано, что десятки основных боевых танков, которые в скором времени будут списаны, отправятся на Украину в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 245 миллионов долларов. Решение принято спустя год после того, как Киев впервые проявил интерес к стареющим M1A1 Abrams и спустя несколько месяцев после того, как австралийские власти отказали в передаче списанных вертолётов Taipan. Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, который на текущей неделе примет участие во встрече министров оборон стран НАТО в Брюсселе, напрямую проинформирует своего коллегу об этом пакете помощи.

"Эти танки обеспечат большую огневую мощь и мобильность Вооруженным силам Украины и дополнят поддержку, оказываемую нашими партнёрами украинским бронетанковым бригадам – Австралия неизменно поддерживает Украину. Поскольку мы сталкиваемся со сложной геостратегической обстановкой, важно, чтобы мы продолжали работать вместе с нашими партнерами по всему миру, чтобы защищать глобальный порядок, основанный на правилах", – заявил Конрой.

ABC сообщает, что за последние недели Австралия получила первые из 75 "новейших" M1A2 Abrams, которые в конечном итоге заменят более старые машины, никогда не бывавшие в бою. Небольшому количеству старых австралийских танков перед отправкой в Европу потребуются "восстановительные работы". Или их можно просто так отправить на Украину и использовать в качестве запасных частей.

Военный консультант Джей Си Додсон, который помогал в переговорах о передаче танков, заявил, что "Абрамсы" должны прибыть на Украину достаточно быстро, поскольку они находятся в "достаточно хорошем рабочем состоянии". Кроме того, у Украины уже есть несколько M1A1 Abrams, соответственно, имеется отлаженная логистическая цепочка, а также проводится определённая подготовка.

Пэт Конрой, министр оборонной промышленности Австралии, когда говорил про поддержку Украины, обмолвился про "глобальный порядок, основанный на правилах". Это всё, что необходимо знать о западной внешней политике.

#новости #украина #танки #военные новости #abrams #бронетехника #австралия #абрамс
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