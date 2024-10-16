А ведь был дешёвый газ, и промышленность работала нормально.

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пригласит ведущие бизнес-ассоциации и профсоюзы страны на встречу в октябре для разработки новой политики по спасению промышленности крупнейшей экономики Европы. Об этом сообщает Reuters.

Перед экспортно-ориентированной экономикой Германии встал целый ряд проблем. К таковым относятся высокие цены на энергоносители, слабый мировой спрос на продукцию немецких предприятий, деструктивный переход к "зелёной" экономике с нулевым выбросом, а также растущая конкуренция со стороны Китая. Именно из-за этого руководители бизнеса требуют всё большей поддержки со стороны государства.

Как пишет Reuters, опасения по поводу деиндустриализации стали актуальными в сентябре, когда немецкий автомобильный гигант Volkswagen заявил о том, что впервые в истории рассматривает возможность закрытия своих заводов на территории страны.

"Мы должны бороться особенно за промышленность здесь, в Германии. Германия – индустриальная страна", – заявил Шольц в ходе своего выступления в бундестаге.

По словам канцлера, одним из ключевых вопросов является обеспечение предприятий дешёвой энергией. В 2023 году немецкие власти согласились снизить налог на электроэнергию до минимального уровня, который допускается законодательством ЕС для всех промышленных предприятий. Кроме того, была увеличена и продлена на пять лет компенсация для тех 350 компаний, которые наиболее подвержены "риску переезда". Но, как отметил Шольц, на сегодняшний день недостаточно фирм воспользовались такой возможностью.

Как заявил глава немецкого правительства, на сегодняшний день Евросоюзу необходимо отдельно начать заключать соглашения о свободной торговле, гарантируя, что они не будут зависеть от прихотей отдельной страны. Также канцлер подверг критике решение ЕС о введении пошлин на электромобили из Китая. Он заявил, что главы 17 других государств и производители автомобилей восприняли такое решение скептически. По мнению Шольца, Евросоюз и КНР должны прийти к соглашению.