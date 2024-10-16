Кроме того, к 2028 году расходы на оборону составят 2,6% от ВВП.

Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Правительство Швеции сообщило, что численность вооружённых сил страны будет увеличена на 27 тысяч человек к 2030 году. В результате численность шведской армии достигнет примерно 115 тысяч человек, включая профессиональных военных и призывников. Планы по увеличению армии связаны с наращиванием расходов на оборону. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, в сентябре правоцентристская коалиция заявила, что в течение ближайших пяти лет на оборону дополнительно будет потрачено 170 миллиардов шведских крон (16,41 млрд долларов). В результате уже в 2028 году расходы на оборону составят 2,6% от ВВП. В текущем году такие расходы составили 2,2% от ВВП.

Как заявил министр обороны страны Пол Йонсон, Швеция должна быть в состоянии "более решительно и эффективно" реагировать на изменения, происходящие в окружающем мире, прежде всего на события на Украине.

В сентябре текущего года правительство Швеции объявило о том, что увеличит расходы на оборону на 10% (до общей суммы 138 миллиардов крон) в 2025 году. Таким образом, они составят 2,4% от ВВП.

ВМС Швеции модернизируют и дооснастят системами ПВО пять корветов класса Visby, а также начнут процедуру закупки трёх более крупных корветов класса Lulea. ВВС страны получат дополнительно три самолёта ДРЛО Globaleye, новую версию истребителей JAS Gripen, а также вертолеты Black Hawk. В сухопутных войсках будет увеличено количество танков и другой бронетехники, беспилотников и артиллерийских систем Archer.

Против кого будет направлена увеличенная шведская армия? Ответ очевиден. Министр обороны Швеции Йонсон это дал ясно понять, когда говорил о событиях на Украине. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Стокгольме считают, что главной угрозой для Швеции и всего блока НАТО является Россия.