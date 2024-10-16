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crazycat21
Франция разместит заказ на авианосец нового поколения в 2025 году
Только на воду он будет спущен в 2036 году.

Концептуальное изображение авианосца PA-NG. Источник: Naval Group

Немногие морские государства имеют в составе своих флотов авианосцы. Их можно пересчитать по пальцам. К таковым относится и Франция. Правда, в составе французских ВМС всего один авианосец – это атомный "Шарль де Голль". Достаточно проблемный корабль. Он был заложен ещё в 1989 году, спуск на воду состоялся спустя пять лет, а в состав флота он был введён лишь в 2000 году. Закладка второго корабля этой серии планировалась на 2015 год, но Франция была вынуждена отказаться от этой затеи ввиду высокой стоимости первого авианосца. За время своей службы "Шарль де Голль" неоднократно сталкивался с техническими проблемами, в том числе связанными с ядерным реактором.

Но несмотря на это Франция по-прежнему не намерена отказываться от своих авианосных амбиций. Информация о том, что Париж намерен построить новый атомный авианосец имеется достаточно давно. Теперь же стало известно, когда состоится закладка нового корабля. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Romania со ссылкой на другие источники. 

Как говорится в материале издания, Министерство вооружённых сил Франции (Министерство обороны) в лице его главы Себастьяна Лекарню представило некоторые подробности о новом французском атомном авианосце PA-NG, который должен заменить в составе флота "Шарль де Голля". Министерство пока не предоставило какой-то конкретики на 2025 год, но перед Комиссией по обороне Лекарню подвёл некоторые итоговые линии. В том числе и о будущем авианосце.

Заявлено, что в военном бюджете Франции на 2025 год будут увеличены ассигнования на боеприпасы, а также на космическую и кибер-сферу. Но вишенкой на торте, как сообщает ресурс Opex360, станет новый французский авианосец последнего поколения PA-NG (Porte-Avions Nouvelle Génération). 

"2025 год станет годом размещения заказов и контрактов на новый авианосец", – подтвердил министр обороны Франции.

Исходя из этого эксперты Defense Romania делают вывод о том, что в том же году может начаться и строительство корабля. Планируется, что его строительство будет завершено в 2036 году, а в 2038 году авианосец будет введён в строй. При этом отмечено, что до сих пор сроки размещения заказа на PA-NG были неопределёнными. Стоимость строительства оценивается в 10 миллиардов евро. Вероятно, она достаточно существенно измениться в ходе постройки [прим.].

Defense Romania считает, что французы показывают, что строительство авианосца фактически уже в какой-то мере стартовало, поскольку заказ на ядерные реакторы был размещён ещё в апреле 2024 года.

В настоящее время программа PA-NG находится на этапе предварительного детального проектирования. Оно должно завершиться к концу 2025 года.

Согласно данным официального журнала ВМС Франции Cols Bleus, PA-NG станет "самым большим военным кораблём, когда-либо построенным в Европе". Его водоизмещение составит 75 000 тонн при длине 300 метров. Корабль будет оснащён двумя ядерными реакторами. На борту будут размещаться от 30 до 40 истребителей и беспилотники. Новый французский авианосец получит американскую электромагнитную катапульту EMALS. Данная система идентична той, что установлена на новом авианосце USS Gerald R. Ford ВМС США.

#новости #оружие #франция #военные новости #самолеты #флот #корабли #авианосцы
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