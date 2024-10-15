Часть машин будет поставлена в инженерном варианте.

БМП Boxer Vilkas армии Литвы. Фото: commons.wikimedia.org

11 октября 2024 года Организация по совместному сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) объявила о подписании контракта с консорциумом ARTEC GmbH на поставку 27 дополнительных колёсных боевых машин пехоты (БМП) Boxer для литовской армии. Новое соглашение позволит армии Литвы увеличить свой парк боевых машин Boxer. Инициатива поддерживается тесным сотрудничеством между OCCAR, Литовским агентством по оборонным материалам и ARTEC – консорциумом Rheinmetall Land Systems и KNDS. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Boxer 8x8 – многоцелевая колёсная бронированная машина, разработанная немецкими и голландскими компаниями промышленной группы ARTEC GmbH. Отличительной особенностью броневика является его модульность, что позволяет на базе единого шасси создавать боевые машины различного назначения. Boxer может быть как классической БМП, предназначенной для перевозки десанта, командно-штабной машиной, медицинской или ремонтно-эвакуационной машиной. Он также может быть и самоходным миномётом.

Корпус боевой машины обеспечивает оптимальную защиту от подрывов мин, самодельных взрывных устройств, осколков и пуль стрелкового оружия. Boxer оснащён дистанционным боевым модулем с пулемётом калибра 12,7 мм либо с автоматическим гранатометом калибра 40 мм. Дизельный двигатель MTU 8V199 TE20 позволяет боевой машине развивать скорость до 105 км/ч. Запас хода по топливу составляет 1000 километров. Боевая машина является авиатранспортабельной и может перевозиться самолётами военно-транспортной авиации, такими как Airbus A400.

Army Recognition отмечает, что подписанный контракт предусматривает поставку нового инженерного варианта Boxer. Инженерное оборудование и оборудование для разминирования будут интегрированы на существующую платформу БМП. Такое решение должно существенно повысить тактическую мобильность подразделений литовской армии.

С момента присоединения к программе Boxer в 2016 году Литва приобрела 91 такую машину по первоначальному контракту стоимостью €358,6 миллиона. БМП стоят на вооружении пехотной бригады "Железный волк".

Боевые машины Boxer Vilkas ("Волк") оснащены башнями Samson Mk II производства израильской компании Rafael, вооруженными 30-мм пушкой MK-44S и противотанковыми ракетами Spike LR. Такая универсальная модель отвечает особым потребностям литовской армии, поскольку сочетает в себе передовые технологии в области защиты и огневой мощи, а также является адаптируемой к различным боевым условиям. На новую закупку выделено €370 миллионов. В контракт включены не только боевые машины, но и необходимая логистика для поддержания эксплуатационной эффективности в течение периода поставки, запланированного на 2027-2029 годы.

Как отмечает Army Recognition, для Литвы новый заказ знаменует собой значительный прогресс в ее национальной оборонной программе, направленной на улучшение подготовки, командных возможностей и оперативного управления для боевых и саперных подразделений.