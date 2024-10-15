По предприятию прилетело не менее пяти "Искандеров".

Фото: Минобороны России

Вооружённые силы России продолжают наносить высокоточные ракетные удары по критической инфраструктуре и пунктам дислокации в тылу ВСУ. В частности, в ночь на 15 октября таким ударам подверглись объекты в городе Николаев. Об этом сообщает телеграм-канал "Изнанка".

Как говорится в сообщении, в городе Николаев сильно "прилетело", по крайней мере пять ракет. Целями стали отель, в котором располагались бойцы ВСУ, а также Николаевский бронетанковый завод. Информацию о ракетном ударе подтвердил глава областной военной администрации.

Данные об ударе по бронетанковому заводу подтверждает и телеграм-канал "Донбасский партизан". В сообщении указано, что на этом предприятии велись работы по ремонту и восстановлению бронетехники западного образца.

По имеющимся данным, в момент удара в цехах завода находились танки Leopard, Challenger, бронетранспортёры VAB и лёгкие танки AMX-10, активно применяемые ВСУ на ЛБС.

Как сообщает канал, удар пятью ракетами привёл к частичному разрушению двух производственных цехов и возгоранию на площади более 600 квадратных метров. Удар нанёс существенный урон ремонтным возможностям ВСУ. По мнению авторов канала, прерывание цикла ремонта боевой техники может снизить плотность бронетанковых подразделений на ЛБС.

Согласно данным телеграм-канала "Сварщики", удары по объектам в Николаеве наносились ракетами комплексов "Искандер-М".