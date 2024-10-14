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crazycat21
Politico: Разведка Германии заявила о высоком уровне тайных операций России
Главы разведывательных служб ФРГ заявили о том, что Россия якобы готовится "напасть" на НАТО.

Глава Внешней разведки Германии Бруно Каль. Фото: globallookpress.com © Kay Nietfeld/dpa

Издание Politico сообщает, что руководители разведки Германии в ходе парламентских слушаний в бундестаге, проходивших 14 октября, выступили "с суровыми предостережениями" о российском шпионаже, а также о том, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО.

В частности, глава Службы внешней разведки Германии (BND) Бруно Каль заявил, что готовность Москвы использовать тайные и гибридные меры "достигла невиданного уровня". Он также заявил, что прямая военная конфронтация якобы стала для Кремля "вариантом".

По мнению этого немецкого разведчика, основная цель Кремля – разделить Запад, чтобы помешать Европе защитить себя. При этом Россия одновременно занимается укреплением собственной армии в преддверии потенциального "нападения". Он заявил, что Россия якобы продолжит испытывать "красные линии" Запада, тем самым ещё больше обостряя конфронтацию.

"Российские вооруженные силы, вероятно, будут в состоянии, с точки зрения личного состава и материальной базы, начать атаку на НАТО самое позднее к концу этого десятилетия", – сказал Каль.

Глава BND подчеркнул, что Россия тратит на военные нужды больше, чем европейские страны, и существенно укрепляет свои обычные вооружённые силы. При этом особое внимание в ходе этого наращивания военного потенциала уделяется стратегическому направлению на запад вдоль восточного фланга НАТО.

По словам Каля, конечной целью президента Владимира Путина является вытеснение США из Европы и восстановление границ НАТО конца 1990-х годов. Тем самым будет создана "российская сфера влияния" и создан "новый мировой порядок".

Глава Федерального ведомства по защите конституции (внутренняя разведка Германии) Томас Хальдеванг заявил, что его ведомство отмечает "агрессивное поведение российских спецслужб", а также то, что шпионаж и саботаж со стороны российских субъектов на территории страны выросли как качественно, так и количественно.

А ведь истину говорят немецкие разведчики. В данном случае это касается не якобы имеющихся у России военных планов в отношении НАТО. А о том, что наша страна заинтересована чтобы этот "оборонительный" альянс вернулся в те границы, в которых он находился до конца 1990-х годов. Неужели глаза открылись? Кстати, ещё в перед началом Специальной военной операции на сопредельной территории президент России Владимир Путин попросил Запад предоставить нашей стране юридические гарантии безопасности. И одним из требований было возвращение НАТО в границы 1997 года. Гарантий России никто не дал.

А вообще заявление господина Каля можно трактовать и несколько иначе. Он озвучил конкретные сроки – не позднее 2030 года. Именно к тому времени Россия якобы собирается "напасть" на НАТО. То есть обозначено время начала возможного большого конфликта. При этом руководители немецких спецслужб ясно дали понять, что Россия для Германии является противником. Соответственно, не исключено, что именно к этому времени сам Запад привычно двинет на Россию войска.

#новости #политика #нато #германия #разведка #шпионаж #bnd
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