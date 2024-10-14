В авиапарке американских испытателей пополнение.

Фото: ВВС США

Военно-воздушные силы США получили три лёгких штурмовика. Самолёты предназначены для расширения возможностей в испытаниях и по обучению в рамках программы Школы лётчиков-испытателей. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defense Post.

Как сообщается, самолёты перелетели на авиабазу Эдвардс, штат Калифорния. Они будут использованы для удовлетворения потребностей службы в её основных задачах, включая обучение пилотов, развитие навыков испытателей, а также для внедрения инновационных решений.

В ВВС США отметили, что A-29 Super Tucano могут быть использованы в испытаниях на штопор и в испытаниях, которые требуют подвески полезной нагрузки, испытаний различных датчиков. Кроме того, наличие таких самолётов снижает зависимость от других типов летательных аппаратов, задействованных в исследованиях. К таковым относятся F-16 Fighting Falcon и T-38 Talon.

Defense Post отмечает, что первоначально штурмовики были приобретены Командованием специальных операций ВВС США, но были выведены из эксплуатации в 2022 году после ряда реорганизаций. Передача самолётов на авиабазу Эдвардс является частью стратегии американских Военно-воздушных сил по модернизации и обновлению парка техники с целью соответствия меняющимся условиям современного театра военных действий.

Как пояснил Майкл Банзе, директор планов и программ испытательного центра ВВС, решение о передаче штурмовиков в Школу лётчиков-испытателей является результатом "вдумчивого анализа" и прекрасным примером " гибкости командования и сотрудничества, чтобы воспользоваться уникальной, мимолетной возможностью". Кроме того, такой подход позволил не только перенаправить инвестиции налогоплательщиков в размере $63 миллионов, но и позволяет расширить учебную программу Школы, что в свою очередь положительно скажется на боевом потенциале ВВС.

Длина самолёта A-29 Super Tucano составляет 11м, максимальная масса – 3200кг, максимальная скорость – 593 км/ч, максимальная дальность полёта штурмовика – 2893км, максимальная продолжительность полёта может достигать 7 часов. В комплект вооружения входят пушки и пулемёты, ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", бомбы различных типов, электрооптические инфракрасные датчики.