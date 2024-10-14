Эти самолёты должны стать временной мерой до получения американских F-16 Block 70 и собственных истребителей KAAN пятого поколения.

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Турция давно намеревается обновить свой парк боевых самолётов. В начале 2024 года Госдеп США одобрил продажу турецкой стороне продажу 40 новых истребителей F-16 и модернизацию ещё 79 машин. Согласно открытым данным, сумма контракта составляет 23 миллиарда долларов. В этот же контракт входят дополнительное оборудование, навигационные системы, вооружение, наземное оборудование и тренажёры. Но Анкаре этого показалось мало. Впрочем, там с самого начала не скрывали, что не прочь приобрести и некоторое количество истребителей Eurofighter Typhoon производства европейского консорциума Eurofighter GmbH.

Как сообщает профильный ресурс Army Recognition, с запланированным на 19 октября визитом канцлера Шольца в Турцию Берлин дал "зелёный свет" на начало технических переговоров о продаже турецкой стороне партии истребителей Eurofighter Typhoon. Это решение, принятое на конфиденциальной встрече Федерального совета безопасности Германии, знаменует собой отход от позиции Берлина, который ранее блокировал продажу из-за опасений, что эти истребители могут быть использованы против курдских вооруженных группировок в Сирии и Ираке.

Консорциум Eurofighter, в который входят авиастроительные предприятия из Великобритании, Италии, Испании и Германии, полностью поддерживает потенциальную продажу Турции 40 самолётов. Сумма сделки составит 5,6 миллиарда долларов. Соглашение получило импульс после встречи канцлера Шольца и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2024 года. Предполагается, что технические переговоры займут около трёх недель. В ходе них будут обсуждаться спецификации истребителей, этапы поставок, обучение персонала, а также протоколы обслуживания и поставок запасных частей.

Согласно данным Army Recognition, первая партия может состоять из 24 истребителей Eurofighter Typhoon, остальные 16 машин будут поставлены на более позднем этапе. Приобретение Eurofighter впервые обеспечит ВВС Турции технологией радара с активной фазированной решёткой АФАР, что значительно расширит их возможности.

По мнению турецких экспертов, самолёты Eurofighter Typhoon являются оптимальной временной мерой до тех пор, пока Турция получит на вооружение истребители KAAN собственной разработки и американские F-16 Block 70.

Результаты переговоров могут стать первым шагом к более широкому военно-техническому сотрудничеству между Турцией и Германией.

Eurofighter Typhoon – двухмоторный многоцелевой боевой самолет, разработанный европейским консорциумом, состоящим из Германии, Италии, Испании и Великобритании. Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, обеспечения ПВО, разведки, нанесения ударов по наземным и надводным целям. Его конфигурация с треугольным крылом в сочетании с передовыми системами управления и оптимизированной аэродинамической неустойчивостью обеспечивает исключительную маневренность и скорость, достигающую 2495 км/ч. Отличительной особенностью Eurofighter Typhoon является его радар CAPTOR с системой механического сканирования, который впоследствии может эволюционировать в радар AESA с электронным сканированием. Вооружение самолёта размещается на тринадцати точек подвески и предназначено для выполнения различных видов задач. Система вооружения в сочетании с передовыми средствами управления пилотированием, такими как голосовое управление VTAS (голосовое управление тягой и ручкой), максимизирует эффективность в полете и снижает нагрузку на пилота, позволяя быстро реагировать в сложных боевых ситуациях.