Киев под любыми предлогами продолжает выпрашивать у Запада вооружение.

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Президент Украины Зеленский заявил в воскресенье, 13 октября, что оборонные отношения с партнерами его страны должны будут измениться в свете якобы имеющихся поставок Северной Кореей (КНДР) вооружения России и отправки военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает Reuters.

"Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами должны развиваться. Мы говорим о более дальнобойных возможностях для Украины и более устойчивых поставках для наших сил, а не просто о списке военной техники", – сказал Зеленский.

Агентство отмечает, что ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил о том, что "существует высокая вероятность", что КНДР может отправить свой воинский контингент для помощи РФ. Спустя два дня, 10 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, что информация об отправке войск КНДР на Украину похожа на очередную фейковую новость.

Действительно, информация, которая распространяется западными СМИ о якобы имеющем место участии северокорейских военных в Специальной военной операции с большой степенью вероятности является фейком. Смысл? За этот фейк зацепился Зеленский. А что ему ещё остаётся делать? Ему необходимо как-то заставить западных союзников продолжать оказывать Киеву военную помощь, чего Запад, вероятно, уже не очень хочет делать.

Ранее спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что не желает больше финансировать Украину и надеется на победу Трампа на предстоящих выборах. Да и канцлер Германии Шольц отказался передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus для ударов по территории России. Кроме того, согласно сообщениям немецкой прессы, Германия больше не намерена поставлять Украине тяжёлую боевую технику. Но главным ударом для Зеленского стала несостоявшаяся встреча министров обороны стран западной коалиции в Рамштайне. Всё это свидетельствует от том, что Запад потихоньку сворачивает "проект Украина". В этой ситуации Зеленский пытается выкрутиться, как может.