Неизвестные дроны были замечены в районе авиабазы Лэнгли.

Фото: ВВС США

У ВВС США есть определённые планы по использованию своего истребителя пятого поколения F-22 Raptor в качестве лидера для беспилотных летательных аппаратов. Но в настоящее время между истребителями-невидимками и дронами существует другая связь. Конечно, не со всеми самолётами данного типа, а лишь с теми, которые принадлежат 1-му истребительному авиаполку, дислоцированному на авиабазе Лэнгли. Об этом сообщает профильный ресурс Flug Revue.

Как пишет издание, некоторое время назад иностранная авиация [беспилотная, прим.] сделала территорию вокруг базы "небезопасной". Именно по этой причине ВВС США опубликовали тендер на поставку специальных сеток, которые будут установлены на укрытия для самолётов. Крытые парковочные места для истребителей предназначены для защиты от осадков и солнца. Но они открыты спереди и сзади. Сетки необходимы для того, чтобы перекрыть доступ к самолётам и персоналу. Первоначально планируется установить сети всего на одну из металлоконструкций. Остальные 42 укрытия будут оборудованы сетями позже.

Как сообщает Flug Revue, происхождение и принадлежность таинственных дронов остаются неизвестными. Для того чтобы это установить был даже задействован специальный высотный разведывательный самолёт WB-57 агентства NASA, совершивший множество облётов авиабазы Лэнгли.

Сама база имеет важное значение в системе ПВО Северной Америки (NORAD). Согласно заявлениям ВВС США, полёты дронов в этом районе "не произвели враждебного впечатления", но представляли серьёзную опасность для безопасности полётов.

Конфликт на Украине показал уязвимость авиационной техники на аэродромах. Именно поэтому в США всё чащё звучат призывы к строительству всё большего количества укрытий для самолётов. Укрытий, подобным европейским, там нет.