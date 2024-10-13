Новая технология подачи боеприпасов позволяет оперативно реагировать на различные типы угроз.

M230 Link Fed (M230LF) Dual Feed Bushmaster Chain Gun. Фото: Northrop Grumman

9 октября 2024 года американская оборонная корпорация Northrop Grumman представила свою новейшую автоматическую пушку M230 Link Fed (M230LF) Dual Feed Bushmaster Chain Gun. Это орудие калибра 30x113 мм отвечает современным потребностям наземного боя и защиты от беспилотников с помощью нового механизма двойной подачи снарядов, который позволяет операторам моментально переключаться между двумя типами боеприпасов в зависимости от характера цели. Новый механизм подачи устраняет необходимость снаряжать ленту различными типами снарядов. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Army Recognition.

В боекомплект M230LF входя два типа снарядов. Первый – это XM1211 с неконтактным взрывателем, оптимизированный для борьбы с беспилотниками. Второй – осколочно-фугасный снаряд XM1198 двойного назначения, предназначенный для поражения легкобронированной техники.

Первые боевые стрельбы запланированы на начало 2025 года.

Как отмечает Army Recognition, лёгкая конструкция новой пушки и 60% общность деталей с предыдущими версиями M230LF облегчают обслуживание и сокращают логистические расходы, повышая эксплуатационную готовность и эффективность в полевых условиях.

M230LF Dual Feed Bushmaster вызвала огромный интерес на международных оружейных рынках, особенно со стороны европейских союзников США (Великобритания, Германия и некоторые страны Восточной Европы). При этом со стороны американской армии официального запроса на данную пушку не было.