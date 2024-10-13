Как говорится в материале издания, глава МВД страны Нэнси Фейзер "модернизирует" федеральную полицию на этих морях.

Спецназовцы GSG 9 на быстроходном катере. Фото: Bernd Wüstneck / picture alliance / dpa

Власти Германии намерены усилить охрану объектов критической инфраструктуры в Северном и Балтийском морях. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Как говорится в материале издания, глава МВД страны Нэнси Фейзер "модернизирует" федеральную полицию на этих морях. В ведомстве Фейзер посчитали необходимым развернуть дополнительное морское подразделение элитного спецназа GSG 9 в Нойштадте, земля Шлезвиг-Гольштейн. Благодаря такому решению подразделения, которые специализируются на антитеррористических операциях, смогут быстрее реагировать на кризисные ситуации. Причиной такого решения стала уязвимость объектов газовой инфраструктуры Германии. И она стала очевидной после подрыва газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В публикации немецкого журнала отмечено, что морские подразделения спецназа GSG 9 оснащены скоростными катерами. Также в их состав входят водолазы.

Тот факт, что в охране объектов критической инфраструктуры Берлин решил задействовать элитный спецназ, свидетельствует о том, что там не хотят повторять свои ошибки. По мнению большинства экспертов самой пострадавшим государством Европы после подрыва "Северных потоков" стала именно Германия. Ведь именно по этим магистралям она получала дешёвый газ из России. Эти поставки способствовали развитию экономики страны. Но после диверсий цены на энергоносители резко взлетели, продукция немецких предприятий стала неконкурентоспособной, многие из них обанкротились, а то и вовсе сменили юрисдикцию и переехали за океан.

Интересно, от кого морской спецназ будет охранять критически важную инфраструктуру? Ведь расследование по факту подрывов на "Северных потоках", проведённое в странах Европы, так и не дало результатов за исключением версии о причастности к ним украинских дайверов.