Там нашу страну прямо называют главной угрозой для себя. Хотя всё в точности наоборот.

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Международная обстановка продолжает оставаться крайне напряжённой. А всё по той причине, что страны коллективного Запада, входящие в Североатлантический альянс, так и не смогли достигнуть своей цели – нанесения России стратегического поражения чужими руками.

Вероятно, именно по этой причине в ближайшее время альянс переосмыслит свою стратегию по отношению к нашей стране. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, министры обороны стран блока на следующей неделе начнут "переосмысливать многолетнюю политику альянса в отношениях с Россией" в ответ на "угрозу", которая якобы исходит от Кремля. Отношения между НАТО и Москвой "достигли дна" после того, как Россия начала Специальную военную операцию в феврале 2022 года. В ответ альянс назвало Россию "самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников". Москва считает расширение НАТО на восток экзистенциальной опасностью.

Politico сообщает, что в то же время альянс сохраняет в силе Совет Россия – НАТО, созданный в соответствии с действовавшим десятилетиями Основополагающим актом от 1997 года, целью которого было "построение стабильной, мирной и неразделенной Европы". Однако Совет Россия – НАТО не собирался с 2022 года.

Страны альянса сейчас пытаются наметить различные элементы стратегии [в отношении России] и продолжить дебаты внутри альянса, которые должны определить будущее Основополагающего акта НАТО – Россия. Об этом 11 октября заявил высокопоставленный представитель правительства США.

Politico отмечает, что официальные обсуждения на более низком уровне продолжаются уже несколько месяцев, но встреча министров обороны НАТО на следующей неделе станет первым из нескольких раундов дискуссий на уровне глав военных ведомств государств блока.

Тот же американский чиновник отметил, что Совет Россия – НАТО был создан "для другой эпохи". Он также указал, что проекта новой стратегии пока нет, поскольку необходимо заслушать мнения всех 32 государств альянса. Некоторые государства организации выражают беспокойство тем, что новая агрессивная стратегия может вызвать ответные меры со стороны России. Например, Венгрия и Словакия отходят от общей политики блока, продолжая поддерживать контакты с Кремлём, поскольку видят для себя стратегическую ценность в таком сотрудничестве.