Об очередных трудностях американской авиастроительной корпорации.

Boeing 777X. Фото: Boeing

У американского аэрокосмического гиганта – корпорации Boeing, снова серьёзные проблемы. Фирма будет вынуждена сократить более 17000 сотрудников, что составляет 10% от общей численности персонала по всему миру. Кроме того, на год откладывается поставка первого лайнера 777X. А ещё корпорация в третьем квартале текущего года понесёт рекордные убытки в размере 5 миллиардов долларов. И всё это на фоне продолжающейся месячной забастовки сотрудников компании. Соответствующую информацию опубликовало агентство Reuters.

Как говорится в материале издания, Генеральный директор фирмы Келли Ортберг в своем обращении к сотрудникам заявил, что существенное сокращение необходимо "для соответствия нашей [корпорации, прим.] финансовой реальности" после продолжающейся забастовки 33000 рабочих на Западном побережье США. Забастовка привела к остановке производства самолётов линеек 737 MAX, 767 и 777.

Со слов гендиректора корпорации, основной причиной пересмотра количества необходимого персонала является приведение числа занятых "финансовым реалиям и чёткому набору приоритетов" фирмы. В ближайшие месяцы будут сокращены "примерно 10%" сотрудников. Сокращения коснутся как рядовых сотрудников, так и менеджеров с руководителями.

Как отмечает Reuters, масштабные перемены – это серьёзный шаг со стороны Ортебрга с того момента, как он в августе 2024 года возглавил авиастроительную корпорацию, находящуюся в "тяжёлом положении". На тот момент новый руководитель компании пообещал "восстановить отношения с профсоюзом и его членами".

Ортберг также отметил, что фирма Boeing уведомила своих заказчиков о том, что первая поставка нового лайнера 777X состоится в 2026 году из-за наличия проблем в разработке, а также из-за приостановки лётных испытаний. Ранее корпорация Boeing уже сталкивалась с проблемами с сертификацией 777X, что значительно задержало запуск самолёта в производство.