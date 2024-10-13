Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Reuters: Boeing откладывает выпуск первого серийного самолёта 777X и сокращает 10% персонала
Об очередных трудностях американской авиастроительной корпорации.

Boeing 777X. Фото: Boeing

У американского аэрокосмического гиганта – корпорации Boeing, снова серьёзные проблемы. Фирма будет вынуждена сократить более 17000 сотрудников, что составляет 10% от общей численности персонала по всему миру. Кроме того, на год откладывается поставка первого лайнера 777X. А ещё корпорация в третьем квартале текущего года понесёт рекордные убытки в размере 5 миллиардов долларов. И всё это на фоне продолжающейся месячной забастовки сотрудников компании. Соответствующую информацию опубликовало агентство Reuters.

Как говорится в материале издания, Генеральный директор фирмы Келли Ортберг в своем обращении к сотрудникам заявил, что существенное сокращение необходимо "для соответствия нашей [корпорации, прим.] финансовой реальности" после продолжающейся забастовки 33000 рабочих на Западном побережье США. Забастовка привела к остановке производства самолётов линеек 737 MAX, 767 и 777.

Со слов гендиректора корпорации, основной причиной пересмотра количества необходимого персонала является приведение числа занятых "финансовым реалиям и чёткому набору приоритетов" фирмы. В ближайшие месяцы будут сокращены "примерно 10%" сотрудников. Сокращения коснутся как рядовых сотрудников, так и менеджеров с руководителями.

Как отмечает Reuters, масштабные перемены – это серьёзный шаг со стороны Ортебрга с того момента, как он в августе 2024 года возглавил авиастроительную корпорацию, находящуюся в "тяжёлом положении". На тот момент новый руководитель компании пообещал "восстановить отношения с профсоюзом и его членами".

Ортберг также отметил, что фирма Boeing уведомила своих заказчиков о том, что первая поставка нового лайнера 777X состоится в 2026 году из-за наличия проблем в разработке, а также из-за приостановки лётных испытаний. Ранее корпорация Boeing уже сталкивалась с проблемами с сертификацией 777X, что значительно задержало запуск самолёта в производство.

"В то время как наш бизнес сталкивается с краткосрочными трудностями, мы принимаем важные стратегические решения относительно нашего будущего и имеем четкое представление о работе, которую нам необходимо проделать для восстановления нашей компании", – отметил  Ортберг.

#новости #сша #техника #самолеты #boeing #авиастроение #777x
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Космические силы США сообщили о «серии новых маневров» загадочного мини-космического корабля X-37B
10
Су-30 во время воздушного боя сбил украинский беспилотник во Владимирской области
+
ВС России использовали автономных роботов с пулемётами во время штурма Угледара
+
Американские ученые разработали жидкость для паутины, как у супергероя Человека-паука
+
Американская пресса называет «план победы» Зеленского безвыигрышной авантюрой
1
В России намерены построить атомный подводный газовоз для доставки углеводородов в Арктику
4
Xiaomi 31 декабря закрывает сайт Poco
+
Украинские военные жалуются на массовый перехват видеосигналов fpv-дронов бойцами России
+
При запуске Starship SpaceX планирует впервые приземлить ракету-носитель неповрежденной
+
На фоне резкого увеличения объёмов строительства Россия нарастила импорт башенных кранов
4
Российская компания «Спутникс» запустит 28 спутников на орбиту в ноябре с космодрома Восточный
1
Илон Маск представил роботакси, гуманоидного робота Оптимуса и беспилотный автобус Robovan
+
В Китае заметили модифицированную GeForce RTX 4090 с 48 Гб памяти, выпуск которой поставлен на поток
1
Kingdom Come Deliverance 2 обещает один из крупнейших и проработанных городов в игровой индустрии
+
Xiaomi выпустит Redmi Note 14 Pro 4G для глобального рынка
1
Свежая версия утилиты Rufus даёт возможность установки Windows 11 24H2 на неподдерживаемых ПК
+
Смартфон Redmi Note 14 может появиться на глобальном рынке в ближайшее время
+
AMD утверждает, что её новые чипы превзойдут предложения Nvidia
4
Мобильные телефоны Motorola, которые получат обновление до Android 15
+
КНДР приводят в полную готовность все наступательные средства на границе с Южной Кореей
2

Популярные статьи

Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
85
«Звездные войны» - фильмы, которые нас ждут
11
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
9
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
152
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
36
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
12
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
16
Почему во время сложных событий в СССР по телевидению транслировали балет «Лебединое озеро»
1
Почему игровая индустрия катится в эпоху цифрового рабства, и как ПК решает часть проблем геймеров
3

Сейчас обсуждают

Nikita
02:14
Самсунг снова впереди! У этих мотороло, сяоми хpeн разберешь даже названия и линейку. У самсы все просто и по порядку, начиная с s21 4 года обновлений системы, у s24 и выше уже 7 лет!!
Представлен список смартфонов Motorola, которые получат официальное обновление Android 15
Roditch
01:49
Всё решит цена. Если АМД традиционно поднимет цену на свои процессоры, то глобальных изменений на рынке настольных ПК не произойдёт.
AMD Ryzen 9000X3D грозит уничтожить Intel Core Ultra 2 в игровой производительности
Валерий Агапов
01:32
Да, ты ещё не поумнел. А коменты писать надо. Сайт должен работать.
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
Валерий Агапов
01:28
У меня кор. 8400, вполне, но в резерве. Всё же ноут на АМД 4500у заметно шустрее
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
Лев корл
01:25
А я проходил практику на заводе Орджоникидзе (Москва, Ленинский проспект) в начале 90 Это завод с большой буквы!!! Даже большими буквами!!! - ЗАВОД!!! ... был😭😭😭 Теперь там рассадник торгашни шмотк...
И нашим, и вашим: Германия поставила в Россию около 300 станков для нужд оборонно-промышленного комплекса
Валерий Агапов
01:15
Спорить не с чем. Если не профи, не фанат игрок, то Комп не глава семьи. но выше. У меня ПК на Кор 2 ду 8400 Вин 7 и ноут на АМД 4500У на Вин10 +ТВ 55" 4К. Из игр -шахматы. Лежу на диване-в торце на в...
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
Тахир Мокаев
01:04
Уже лет 20 каждый год ставлю из любопытства какой-нибудь Линукс и меня хватает на его тормоза и глюки не больше чем на пару дней. В районной библиотеке по программе дали компы с предустановленными лин...
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
Тахир Мокаев
00:58
У меня дома лежит готовый системник на 775 сокете и Q8200 4Гб и ссд на 120, системник Леново с А8-8650В 8Гб и ссд на 240, на АМ3 FX4300 c 8Гб и ЖД на 500Гб, на А4 (точно не помню модель) 4Гб и ссд на ...
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
REY_B_
00:20
А лицензионное соглашение принял? Тогда не плачь
В Steam подтвердили, что пользователи не владеют играми, а лишь берут их в аренду
REY_B_
00:19
Офигеть! Сколько развелось дурней, не знающих, что такое "лицензия"!!!
В Steam подтвердили, что пользователи не владеют играми, а лишь берут их в аренду
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем