Будут переданы многоцелевые бронеавтомобили VAMTAC, которые являются аналогами российского "Тигра" и американского HMMWV

Бронеавтомобиль VAMTAC испанской армии во время учений Steadfast Defender 2021 в Румынии. Фото: commons.wikimedia.org Страны западного мира продолжают оказывать Киеву всевозможную военную помощь. Не является исключением и Испания. Стала известно, что эта страна намеревается передать Украине очередную партию военной техники. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Согласно опубликованным данным, будет переданы партия многоцелевых бронированных машин VAMTAC разработки испанской фирмы Urovesa. Бронеавтомобили данного типа выпускаются в различных модификациях. Платформа может служить базой для зенитных и противотанковых средств, может выступать в качестве санитарного или разведывательного автомобилей, а также может быть адаптирована для решения вспомогательных задач.

Максимальная скорость VAMTAC составляет 135 км/ч, бронеавтомобиль способен двигаться по пересечённой местности и преодолевать крутые склоны.

Сообщается, что ранее Вооружённые силы Испании приобрели 2000 таких боевых бронированных машин, которые были задействованы в зарубежных операциях, например, на территории Афганистана и Сирии.

Факт передачи бронеавтомобилей Киеву подтвердила министр обороны Испании Маргарита Роблес в ходе своего визита на предприятие Urovesa в Валге.