Лётный экземпляр осуществляет не менее двух полётов каждую неделю.

Стратегический бомбардировщик B-21 Raider во время лётных испытаний на авиабазе Эдвардс, Калифорния. Фото: DVIDS

Компания Northrop Grumman объявила о значительном прогрессе в лётных испытаниях и производстве новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider для ВВС США. По данным авиастроительной компании, с момента своей презентации в декабре 2022 года стелс-бомбардировщик теперь совершает еженедельно по два испытательных полёта. Данный факт свидетельствует о намерении Northrop Grumman как можно скорее передать самолёт в эксплуатацию. Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

В настоящее время авиастроительная корпорация уже имеет в своём распоряжении три построенных B-21 в различных конфигурациях. Два экземпляра предназначены для наземных испытаний, а один – для лётных.

Недавно один из прототипов B-21, предназначенных для наземных испытаний, успешно прошёл тест на прочность конструкции. Самолёт для лётных испытаний также проходил проверку на усталость планера в условиях, имитирующих условия реального полёта.

Президент компании Northrop Grumman Том Джонс подтвердил, что испытания действительно набирают обороты. При этом он отметил, что развитие программы B-21 Rider вселяет дополнительную уверенность, что она будет выполнена.

"Прогресс, которого мы достигли по B-21 за последние 12 месяцев, замечателен", – заявил Джонс.

Как сообщает Defense Post, американский бомбардировщик B-21 Rider является первым в мире самолётом шестого поколения. Появление такого самолёта демонстрирует значительный скачок в возможностях по сравнению с возможностями истребителей пятого поколения F-35 и китайского J-20. Он предназначен для выполнения самых сложных задач в современной войне. Бомбардировщик построен с применением технологий, что затрудняет его обнаружение и противодействие средствами ПВО противника. В планах ВВС США приобретение не менее 100 таких самолётов для замены стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и B-1B Lancer.

Особо стоит отметить, что B-21 Rider является первым в мире боевым самолётом, который спроектирован исключительно с применением компьютерного моделирования. То есть без постройки макета и продувки его в аэродинамической трубе. В настоящее время в процессе постройки находятся не менее шести новых бомбардировщиков. И это не прототипы, а уже серийные машины.

Что касается принадлежности B-21 к шестому поколению, то тут американцы несколько погорячились. Но, похоже, что у них своя классификация.