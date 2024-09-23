По версии издания, истребитель "непреднамеренно" вошёл в облако обломков, а пилот не успел среагировать.

Один из переданных Украине F-16

Как сообщает профильный ресурс Breaking Defense, передача F-16 в начале августа была настоящим "праздником" для Киева. Однако потеря одного из них стала сильным ударом и породила массу вопросов. Один из них: не поторопились ли с подготовкой пилотов? Другой — подходят ли вообще американские истребители F-16 для участия в боевых действиях на Украине?

Информация об инциденте была засекречена, учитывая его резонансный характер для киевских властей во главе с Зеленским. Один из высокопоставленных руководителей оборонной промышленности [вероятно, украинской, прим.] заявил, что этот вопрос "вдвойне чувствителен, если не более, и никто не говорит об этом официально".

Но, как заявляет Breaking Defense, некоторые подробности инцидента стали известны, а источники помогли заполнить пробелы, в том числе касающиеся версии о том, что потеря стала результатом попадания обломков в самолёт.

Согласно данным источников, задачей пилота F-16 был перехват российских ракет и беспилотников, которые наносили удары по объектам на территории Украины. При этом он должен был взаимодействовать с другими истребителями F-16, зенитно-ракетными комплексами Patriot и другими средствами ПВО.

Отмечено, что задачи по перехвату ракет являются очень сложными и опасными. Ещё в 2022 году украинские лётчики заявляли, что у них есть только доля секунды, чтобы захватить цель и произвести пуск ракеты "воздух-воздух". Это необходимо сделать до того, как российская ракета пролетит мимо, поскольку перехват вдогон практически невозможен.

Breaking Defense пишет, что в ночь, когда был потерян украинский F-16, пилот Алексей Месь и его эскадрилья, вероятно, занимались выполнением перехвата ракет. Согласно сообщению Генштаба Украины, истребители продемонстрировали "высокую эффективность, было сбито четыре крылатых ракеты". В том же сообщении говорится, что во время захода на посадку была потеряна связь с одним из самолётов. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение, а его пилот погиб.

Специалисты украинской военной промышленности, которые занимаются поддержкой средств ПВО, сообщили Breaking Defense, что операции по перехвату ракет во взаимодействии со средствами противовоздушной обороны требуют точной координации. По словам многих источников, такая координация усложняется тем, что ни истребители Воздушных сил Украины, ни подразделения ПВО не используют систему автоматического опознавания "свой-чужой". В начале конфликта неиспользование системы объяснялось тем, что обе стороны применяют "одинаковые" самолёты. Были опасения, что украинские борта будут приняты за российскую авиацию. Практика неиспользования системы опознавания никуда не делась и после получения истребителей F-16.

В результате несколько представителей военно-промышленного комплекса Украины, военных, а также депутат Верховной рады заявили, что истребитель стал жертвой "дружественного" огня. Позже командование Воздушных сил отметило, что рассматриваются различные причины крушения, среди которых "дружественный огонь", техническая неисправность и ошибка пилота.

Один из вариантов потери самолёта, который циркулирует среди представителей украинской оборонки, гласит, что F-16 мог непреднамеренно пролететь через облако обломков, образовавшееся в результате "успешного" перехвата одной из российских ракет. Фрагменты уничтоженной ракеты могли повредить двигатель и другие части самолета, что привело к разрушению F-16 и гибели пилота до того, как он успел катапультироваться.

По мнению Breaking Defense, эта версия становится наиболее правдоподобной, поскольку один из источников сообщил изданию, что подобные прецеденты имели место и ранее. Со слов этого источника, в начале конфликта было потеряно четыре самолёта по той же причине, когда "посторонние предметы в воздухе выводили машины из строя". Поэтому вполне вероятно, что F-16 станет самолётом №5 в этом списке потерь.

Исходя из версии, опубликованной американским профильным ресурсом, Украина упорно не желает признавать низкий уровень подготовки своих лётчиков на американские истребители. Хотя ранее об этом почти что прямо заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер. Версия о "дружественном огне" также не подходит, поскольку это означает признание в низкой подготовке и расчётов ПВО, работающих на американских системах Patriot. Остаются только обломки от якобы сбитой русской ракеты.