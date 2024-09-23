Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Breaking Defense: Потерянный Украиной F-16 мог быть поражён обломками российской ракеты
По версии издания, истребитель "непреднамеренно" вошёл в облако обломков, а пилот не успел среагировать.

Один из переданных Украине F-16

Как сообщает профильный ресурс Breaking Defense, передача F-16 в начале августа была настоящим "праздником" для Киева. Однако потеря одного из них стала сильным ударом и породила массу вопросов. Один из них: не поторопились ли с подготовкой пилотов? Другой — подходят ли вообще американские истребители F-16 для участия в боевых действиях на Украине?

Информация об инциденте была засекречена, учитывая его резонансный характер для киевских властей во главе с Зеленским. Один из высокопоставленных руководителей оборонной промышленности [вероятно, украинской, прим.] заявил, что этот вопрос "вдвойне чувствителен, если не более, и никто не говорит об этом официально".

Но, как заявляет Breaking Defense, некоторые подробности инцидента стали известны, а источники помогли заполнить пробелы, в том числе касающиеся версии о том, что потеря стала результатом попадания обломков в самолёт.

Согласно данным источников, задачей пилота F-16 был перехват российских ракет и беспилотников, которые наносили удары по объектам на территории Украины. При этом он должен был взаимодействовать с другими истребителями F-16, зенитно-ракетными комплексами Patriot и другими средствами ПВО.

Отмечено, что задачи по перехвату ракет являются очень сложными и опасными. Ещё в 2022 году украинские лётчики заявляли, что у них есть только доля секунды, чтобы захватить цель и произвести пуск ракеты "воздух-воздух". Это необходимо сделать до того, как российская ракета пролетит мимо, поскольку перехват вдогон практически невозможен.

Breaking Defense пишет, что в ночь, когда был потерян украинский F-16, пилот Алексей Месь и его эскадрилья, вероятно, занимались выполнением перехвата ракет. Согласно сообщению Генштаба Украины, истребители продемонстрировали "высокую эффективность, было сбито четыре крылатых ракеты". В том же сообщении говорится, что во время захода на посадку была потеряна связь с одним из самолётов. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение, а его пилот погиб.

Специалисты украинской военной промышленности, которые занимаются поддержкой средств ПВО, сообщили Breaking Defense, что операции по перехвату ракет во взаимодействии со средствами противовоздушной обороны требуют точной координации. По словам многих источников, такая координация усложняется тем, что ни истребители Воздушных сил Украины, ни подразделения ПВО не используют систему автоматического опознавания "свой-чужой". В начале конфликта неиспользование системы объяснялось тем, что обе стороны применяют "одинаковые" самолёты. Были опасения, что украинские борта будут приняты за российскую авиацию. Практика неиспользования системы опознавания никуда не делась и после получения истребителей F-16.

В результате несколько представителей военно-промышленного комплекса Украины, военных, а также депутат Верховной рады заявили, что истребитель стал жертвой "дружественного" огня. Позже командование Воздушных сил отметило, что рассматриваются различные причины крушения, среди которых "дружественный огонь", техническая неисправность и ошибка пилота.

Один из вариантов потери самолёта, который циркулирует среди представителей украинской оборонки, гласит, что F-16 мог непреднамеренно пролететь через облако обломков, образовавшееся в результате "успешного" перехвата одной из российских ракет. Фрагменты уничтоженной ракеты могли повредить двигатель и другие части самолета, что привело к разрушению F-16 и гибели пилота до того, как он успел катапультироваться.

По мнению Breaking Defense, эта версия становится наиболее правдоподобной, поскольку один из источников сообщил изданию, что подобные прецеденты имели место и ранее. Со слов этого источника, в начале конфликта было потеряно четыре самолёта по той же причине, когда "посторонние предметы в воздухе выводили машины из строя". Поэтому вполне вероятно, что F-16 станет самолётом №5 в этом списке потерь.

Исходя из версии, опубликованной американским профильным ресурсом, Украина упорно не желает признавать низкий уровень подготовки своих лётчиков на американские истребители. Хотя ранее об этом почти что прямо заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер. Версия о "дружественном огне" также не подходит, поскольку это означает признание в низкой подготовке и расчётов ПВО, работающих на американских системах Patriot. Остаются только обломки от якобы сбитой русской ракеты. 

#новости #украина #авиация #ракеты #f-16 #истребители #военные новости #пво #самолеты #patriot
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
39
Для новейших игр 2024 года требуется как минимум GeForce RTX 4070
37
Hamster Kombat показал пользователям, сколько монет они смогут вывести
3
Генсек ООН призвал к реформе Совета Безопасности организации и предупредил о рисках множащихся кризисов
1
В России реализован самый масштабный проект создания источника возобновляемой энергии
1
Составлен топ-5 самых надежных китайских двигателей
2
Politico: столкновения между Израилем и «Хизбаллой» могут привести к конфликту в регионе
1
По данным Reuters, члены «Хизбаллы» получили пейджеры за несколько часов до их взрывов
1
iPhone 16 Pro Max занял четвёртое место в тестах камеры DxOMark
1
Впервые в мире робот провёл инспекцию внутри реактора термоядерного синтеза без участия человека
7
Владельцам смартфонов и планшетов Samsung потребуется учетная запись для обновления приложений
1
Диспетчер задач Windows 11 позволит получить быстрый доступ к информации о накопителе
+
Курс токена Hamster Kombat (HMSTR) достиг $0,01
3
Linux запустили на древнейшем Intel 4004 образца 1971 года — на загрузку ОС ушло более 8 дней
1
Galaxy S24 Ultra превосходит все iPhone 16 в тесте аккумулятора
1
Улучшенный генератор кадров AFMF 2 повысил fps для AMD Radeon 890M в полтора-два раза
+
На ТМЗ наладят выпуск современных рядных шестицилиндровых двигателей
+
Народный SSD Kingston NV3 почти на 50% обошел NV2 и достиг уровня топового WD Black SN850X
5
Обновление macOS Sequoia от Apple: неприятный сюрприз для разработчиков кибербезопасности
+
Цены на процессоры Intel Core Ultra 200 «Arrow Lake» раскрыты перед запуском
10

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Где скачать и как играть в EA SPORTS FC 25 без защиты Denuvo
8
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
167
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
3
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
11
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
16
Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
3
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
8
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
1

Сейчас обсуждают

FelsheR-Vzvz
16:57
ну если тебе 15 фпс хорошо - играйся.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Китя
16:55
Снова несешь чушь. Для игры God of War Ragnarok довольно не плохая карта на всех 3 разрешениях. У тухни.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
World Trailer
16:51
"процессоры Arrow Lake будут смотреться великолепно." Сказочно прекрасно будут смотреться... прямо загляденье будет... просто принцесска среди CPU ) Им бы хотя бы в отличии от 13/14-го поколения н...
Процессор Intel Core Ultra 9 285K до 26% быстрее Core i9-14900K в тесте V-Ray
Станислав Богданов
16:49
Ты с кем разговариваешь?
ВСУ грозит окружение в районе обороны Угледара
FelsheR-Vzvz
16:48
Минусиков только не забудь наставить и модератору настучать.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Китя
16:47
Не неси чушь карта 6900ХТ.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
FelsheR-Vzvz
16:45
Ясно, опять просто как пустобрех тут усираешься, черня карту на которую у тебя нет денег. Свободен не сегодня.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
SMA
16:45
ты бы для начала вопрос бы задал в каких сценариях это происходит... а то тупо бросился слепо обелять любимку, нефанат тупенький )))
Первые тесты Intel Lunar Lake показывают хорошую эффективность и высокую производительность iGPU
Станислав Богданов
16:42
Глупости не говори. Для чего тогда присоединяли оккупированные территории, если не нужны они.
Обозреватель The Times: Существует два сценария дальнейшего развития событий на Украине
FelsheR-Vzvz
16:42
Где фото девочек в твоем дворце, шишан? 2 часа уже едут, ты их с самой украины поди выписал? С али экспресс? Месье экономит?)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем