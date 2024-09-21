Модернизация будет проводится при содействии российской стороны.

Индийские Т-72 на параде. Фото: Министерство обороны Индии / commons.wikimedia.org

Индия решила модернизировать парк своих основных боевых танков Т-72 российского (советского) происхождения с последующим намерением их продажи на международном рынке вооружений, ориентируясь на потенциальных покупателей в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Как заявляет издание, такое решение является элементом стратегического сотрудничества между российской и индийской оборонной промышленностью.

Со слов высокопоставленного военного чиновника Индии, модернизация будет производится на производственных мощностях местных предприятий. После чего обновлённые боевые машины будут экспортированы заинтересованным странам.

В настоящее время индийская армия эксплуатирует около 2500 танков Т-72, которые составляют основу её бронетанкового парка с 1970-х годов. Спрос на эти боевые машины в мире остаётся достаточно высоким. Многие государства Африки, Ближнего Востока и Азии уже проявили заинтересованность в приобретении Т-72 после сообщений о том, что Индия намеревается заменить их более совершенными моделями.

Производство советских танков в Индии (по лицензии) началось в 1980-х годах на предприятии Heavy Vehicles Factory в Авади. До этого страна закупила у СССР 500 таких боевых машин. То же самое предприятие впоследствии занималось лицензионным выпуском российских танков Т-90. Теперь завод займётся модернизацией Т-72, предназначенных для иностранных заказчиков. Индийские и российские специалисты тесно сотрудничают, чтобы обеспечить процесс модернизации.

Как сообщает Army Recognition, если проект окажется успешным, то Индия может изучить возможность экспорта других типов боевых машин российского производства, таких как боевые машины пехоты БМП-2, которые также планируется обновить. Модернизация Т-72 для экспорта может стать новой возможностью для Индии расширить свое присутствие на мировом рынке вооружений за счёт предложения экономически выгодных решений странам, нуждающимся в надёжной бронетехнике.