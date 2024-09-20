По мнению министра обороны страны, для лучшей "защиты" Эстония должна принять на своей территории ещё больше военных НАТО.

Внутри одной из казарм. Фото: RKIK

Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) открыл военную базу недалеко от границы с Россией. Объект предназначен для расширения возможностей по размещению войск союзников, дислоцированных на территории республики. Об этом сообщает Defense Post.

База Реэдо расположена на юго-востоке Эстонии и будет находиться в ведении 2-й пехотной бригады Сил обороны. База находится неподалёку от города Выру и на расстоянии примерно 45 километров от границы с Россией [прим.].

Новый военный объект включает восемь казарм, которые могут вместить 1000 военнослужащих. Также имеются станции технического обслуживания оборудования, склады, кухни и столовые, прачечные. Всего четырнадцать зданий.

Внешний вид военного городка. Фото: RKIK

По данным RKIK, строительство военной базы и сопутствующих объектов обошлось в 21 миллион евро. Инфраструктура была возведена в партнерстве с бетонной компанией Mapri Ehitus из города Тарту.

"Предыдущие союзные подразделения мы разместили в поселке Тапа, где предоставили им одну казарму, а также построили один из крупнейших контейнерных поселений в Эстонии. Благодаря новому лагерю, при необходимости, они смогут оставаться рядом с полигоном во время учений и отрабатывать навыки защиты Эстонии вместе с Силами обороны в хороших условиях", – сказал Пеэтер Карья, портфельный менеджер RKIK South.

Новый военный центр предназначен для размещения солдат, подготовки и ремонта [вооружения и военной техники] как в кризисных ситуациях, так и в мирное время.

"Это облегчит им прибытие и боевую подготовку здесь. После непродолжительного пребывания подразделения перемещаются в оперативные районы или обратно в свою страну", – пояснил портфельный менеджер полигонов RKIK Элари Калмару.

Командир 2-й пехотной бригады полковник Мати Тикерпуу добавил, что новый военный центр даёт эстонским военным "уверенность" в том, что союзные силы, с которыми отрабатывается оборона Эстонии, в случае необходимости пришлют целое подразделение.

Согласно сообщению Defense Post, открытие нового военного лагеря совпало с заявлением о том, что в течение следующих четырёх лет в оборонную инфраструктуру Эстонии будет инвестировано 500 миллионов евро. Усилия будут сосредоточены на принятии войск союзников и интеграции новых решений при сохранении устойчивости по всей стране. Частью плана по совершенствованию военной инфраструктуры является реконструкция авиабазы Эмари на севере страны. На эти цели выделено 19,9 миллиона долларов. Это необходимо для дальнейшего содействия многонациональной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики.

Как заявил министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур, чтобы лучше защитить Эстонию, Таллинн должен быть готов принять ещё больше войск союзников для реализации новых планов обороны НАТО.