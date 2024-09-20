По мнению военного, не стоит ожидать этих самолётов вблизи ЛБС.

Украинский F-16 с двумя ракетами AIM-120 AMRAAM и двумя ракетами AIM-9 Sidewinder. Фото: Воздушные силы Украины

Четырехзвёздный генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке, а также глава Объединённого командования ВВС НАТО, в ходе своего выступления "Воздух, космос и киберпространство", проходившей 17 сентября 2024 года, заявил, что Украина с большой осторожностью подходит к развёртыванию истребителей F-16. Об этом сообщает аналитическое издание Eurasian Times.

Cо слов генерала, украинские пилоты – новички. Именно поэтому их не станут отправлять на самые рискованные задания. Также он отметил, что это решение самой Украины. Хеккер также заявил, что до переучивания на F-16 украинские пилоты летали только на истребителях МиГ-29 и бомбардировщиках Су-24, поэтому они незнакомы с западной тактикой. Было подчёркнуто, что украинцы всё ещё продолжают учиться летать на F-16, поэтому маловероятно, что им в ближайшее время будут поручать выполнение сложных и рискованных операций.

Eurasian Times сообщает, что истребители F-16, полученные Киевом, начали летать в воздушном пространстве Украины в августе 2024 года и уже якобы успели доказать свою "эффективность" в перехвате российских ракет и беспилотников. Однако один из самолётов "потерпел крушение" в конце того же месяца, в результате чего пилот погиб. Крушение якобы произошло под шквалом этих самых ракет и беспилотников.

Говоря об этом инциденте, генерал Хеккер заявил, что Соединённые Штаты пообещали помощь в его расследовании, однако отказался сообщить, что могло стать причиной крушения. Также он добавил, что США могут изменить программу обучения украинских пилотов истребителей F-16 на основе выводов расследования катастрофы.

Сообщается, что Украина якобы пока не использовала все свои самолёты, в том числе и западные, из-за опасений их потерять. Однако ряд экспертов считает, что нерешительность Украины в плане использования F-16 для выполнения сложных задач является способом скрыть уязвимость старых машин перед современными и более многочисленными истребителями ВКС России.

Eurasian Times отмечает, что с тех пор как Украина получила свои первые F-16, целый ряд аналитиков заявил, что эти истребители не станут супероружием и могут использоваться исключительно для решения задач по противовоздушной обороне.

Что касается потерянного украинскими Воздушными силами самолёта, то предварительные отчёты говорят о том, что F-16 пропал с радаров после того, как неподалёку взорвалась российская ракета. Якобы она могла повредить истребитель или заставить лётчика совершить опасный манёвр, который привёл к крушению. Была версия, что причиной катастрофы стал ошибка пилота, но потом её опровергли.

Тем не менее потеря западного самолёта стала поводом для разговоров об ускоренной подготовке украинских лётчиков из мощного лоббирования Киевом. Что ещё важно, так это то, что программа обучения украинских пилотов была акцентирована на конкретных задачах, таких как перехват крылатых ракет.

Западные лётчики перед тем как принять участие в боевых действиях, проходят достаточно строгую подготовку, которая может продолжаться до года. Украинцы такой подготовки не имели. Более того, трудности в обучении были усугублялись серьёзным языковым барьером.

EurAsian Times приводит мнение, которое высказал военный эксперт, маршал авиации ВВС Индии в отставке Анил Чопра. Он заявил, что в программе подготовки любого военного лётчика есть три этапа. Первый – подготовка конкретного человека к тому, чтобы он стал пилотом. Второй – превращение этого пилота в лётчика-истребителя. Третий – обучение этого лётчика на конкретный тип самолёта.

Как заявил эксперт, в случае с Украиной, лётчики, отправленные для переучивания на F-16, уже были лётчиками-истребителями. Однако для того чтобы каждый самолёт был действительно боеспособным, необходимо уметь безопасно взлетать и сажать машину. Это не так сложно. Но для этого необходимо несколько месяцев обучения. Но и это ещё не всё.

Чтобы сам лётчик стал полностью подготовленным к бою, недостаточно обучить его взлёту и посадке. Курс обучения включает освоение вооружения и электроники самолёта, тактики боя и многих других аспектов. Если курс обучения на F-16 производится в предельно сжатые сроки, то уже существуют определённые риски.

Как заявил отставной маршал, с самого начала ожидалось, что Украина потеряет свои F-16 на ранних этапах – либо на земле, либо в воздухе.