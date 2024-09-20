Кредит будет предоставлен за счёт активов России. Свои деньги в Европе, похоже, закончились.

Прибытие Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Фото: CHRISTOPH SOEDER / AP / SCANPIX

Страны Европы продолжают активно помогать Украине. Зачастую эта помощь оказывается в ущерб себе, но для западных политиков, которые продолжают мечтать о нанесении России стратегического поражения, проблемы собственного населения являются вторичными.

Стало известно, что Евросоюз предоставит Украине кредит на сумму 35 миллиардов евро. Соответствующее заявление сделала переизбранная на второй срок председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего очередного визита в Киев, который состоялся 20 сентября. Об этом сообщает Reuters.

Как заявила фон дер Ляйен, ЕС предоставит Киеву кредит до 35 миллиардов евро, чтобы "помочь стране в изнурительном конфликте с Россией". Кредит является частью более широкого плана G7 по сбору средств с использованием процентов от российских активов, замороженных на счетах финансовых учреждений Европы после начала Специальной военной операции.

Глава Еврокомиссии на своей странице в социальной сети сообщила, что непрекращающиеся удары России означают, что Украине необходима постоянная поддержка ЕС.

Как пишет Reueters, после двух с лишним лет боевых действий Украина столкнулась с огромными "финансовыми потребностями", поскольку её инфраструктура разрушена. Удары ВС РФ вывели из строя 9 гигаватт (ГВт) энергетических мощностей страны.

Страны "Большой семёрки" (G7) пообещали Украине использовать замороженные активы России для оказания помощи, но они потратили несколько месяцев на обсуждение, как этот механизм должен работать.

В мае 2024 в Евросоюзе пришли к соглашению, что 90% прибыли от российских активов будут направлены в управляемый ЕС фонд военной помощи Украине (так называемый "Фонд мира"), а остальные 10% прибыли пойдут на поддержку Киева "иными способами".

Глава Еврокомиссии приехала в Киев с обещанием того, что Европа выделит 160 миллионов евро на подготовку Украины к отопительному сезону (относительно небольшая сумма для такой страны), из которых 100 миллионов – это доходы от российских активов. Таким образом, Евросоюз стал заниматься неприкрытым воровством. Но там считают иначе. Теперь фон дер Ляйен пообещала Киеву очень крупный кредит, опять же за счёт средств России... Похоже, что в Европе свои деньги закончились.

Интересно, а как Украина собирается отдавать этот долг? Денег у неё нет, и они не предвидятся. И в Европе это прекрасно осознают.