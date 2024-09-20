Похоже, что Вашингтон в традиционной манере хочет снять с себя ответственность.

Пуск ракеты ATACMS установкой M270 MLRS. Фото: Минобороны США

Уже долгое время киевские деятели во главе с Зеленским выпрашивают у союзников разрешение на нанесение ударов западным оружием по объектам в глубине территории России. Запад в лице США и Великобритании пока молчит. Похоже, что слова президента РФ Владимира Путина о том, что такое использование ракет будет означать непосредственное участие НАТО в конфликте, поэтому Россия будет принимать решения в соответствии с угрозами, достигли адресатов. Однако от Запада можно ожидать чего угодно...

На фоне растущего давления с требованием разрешить Украине более широко использовать переданное дальнобойное оружие Вашингтон хочет получить от Киева больше ясности относительно того, как такой шаг сможет изменить динамику конфликта. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Официальные лица США просят украинскую сторону "чётко обозначить" свои боевые цели в связи с запросом на "расширенное" поставляемых Штатами ракет большой дальности. Ранее Киев заявлял, что планирует использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS c дальностью пуска до 300 километров для нанесения ударов по российским военным аэродромам, командным пунктам и складам вооружения в глубине территории РФ.

Defense News сообщает, что в настоящий момент администрация Байдена разрешает Киеву использовать американское оружие только для нанесения ударов по "территории Украины", которая находится под контролем РФ. В данном случае речь идёт о новых регионах России и Крыме, которые в западных столицах продолжают считать "украинскими". Особо стоит отметить, что Вашингтон неприкрыто лукавит, это если выражаться дипломатическим языком. Как будто американское вооружение не было задействовано при атаке ВСУ на Курскую область. Уничтоженные на северном направлении системы залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS не дадут соврать [прим.].

По данным Defense News, американские чиновники по-прежнему достаточно скептически относятся к тому, что снятие ограничений окажет какое-то существенное влияние на ход конфликта, отмечая при этом возможные серьёзные риски.

США сталкиваются с растущим давлением со стороны союзников по НАТО, которые требуют предоставить Киеву большую свободу действий для нанесения ударов по целям в глубине территории России, чтоб "уровнять шансы" на поле боя. ВС РФ применяют самолёты ДРЛО, ракеты и беспилотники, быстро одерживая верх в продолжающемся конфликте. В Вашингтоне же выражают "обеспокоенность" тем, что применения западного оружия вызовет эскалацию, а некоторые из самых современных образцов вооружения могут попасть в руки России.

Также в Вашингтоне утверждают, что Киев уже использует дальнобойное оружие для ударов по РФ. Это беспилотники дальнего действия, которые намного дешевле ракет. А ещё Белый дом "приуменьшил" возможности своих ракет ATACMS, заявив, что Москва передислоцировала свои самолёты за пределы дальности действия этого оружия.