Американские власти и законодатели ищут способ, как использовать не израсходованные средства до конца 2024 финансового года.

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Представители американского Конгресса, поддерживающие Украину и администрация президента США Джо Байдена близки к заключению соглашения о продлении военной помощи Киеву сроком на один год. Стоимость запланированной помощи 6 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на два анонимных источника, знакомых с ситуацией.

По их данным, обе партии поддерживают план по включению продления полномочий президента по сокращению расходов (PDA) в готовящийся законопроект краткосрочных чрезвычайных расходов, который Сенат и Палата представителей должны принять до 30 сентября.

Как пишет Reuters, проблема возникла в решающий момент конфликта, когда Россия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины в преддверии зимы. И эта проблема [выделения средств] становится всё более актуальной при приближении крайнего срока истечения президентских полномочий. 18 сентября Палата представителей не смогла принять законопроект о финансировании, поддержанный лидерами-республиканцами палаты. Против выступили демократы. Данный законопроект не предусматривал расширения полномочий Уполномоченного по демократическим вопросам Украины.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер на следующий день заявил, что возглавляемый демократами Сенат подготовит собственное временное законодательство о расходах. Переговоры по данному законопроекту продолжаются. По данным источников Reuters, ожидается, что он будет включать продление военной помощи Украине сроком на один год.

Но пока остаётся неясным, поддержит ли спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, законопроект Сената о расходах, включающий продление помощи для Киева. Офис Джонсона не ответил на соответствующий запрос агентства, а Госдеп США от комментариев отказался.

Другой источник Reuters сообщил, что ведутся "активные переговоры" с участием соответствующих комитетов Палаты представителей и офиса Джонсона о расширении полномочий PDA.

Отмечено, что президентские полномочия на сокращение излишков военного имущества на сумму 7,8 миллиарда долларов были ключевым элементом пакета военной помощи Украине стоимостью в размере 61 миллиард, который был согласован в апреле текущего года после многомесячных обсуждений законодателями. PDA позволяет президенту передавать военное имущество из запасов армии США в качестве меры реагирования на чрезвычайные ситуации.

Однако большая часть средств из этих 7,8 миллиарда не была использована. Причина в проблемах, возникших в цепочках поставок. Поэтому чиновникам приходится искать выход, чтобы выделенные средства "не сгорели" до конца 2024 финансового года, который завершается 30 сентября.

PDA был основным механизмом, который администрация Байдена использовала для поставок оружия на Украину.