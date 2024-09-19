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crazycat21
Франция восстанавливает в своих Вооружённых силах уникальную инженерную бригаду
Соединение имеет полковую структуру. Каждый полк будет иметь свои конкретные специализированные задачи.

Французские солдаты. Фото: Shutterstock

Расформированная в 2010 году бригада Genius была восстановлена в сухопутных войсках Франции. Официальная церемония состоялась 11 сентября 2024 года. Данная бригада станет важным элементом контроля над обстановкой, в которой будут происходить интенсивные бои, заявили в Сухопутных войсках Франции. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Romania.

Это крупное инженерное подразделение подчиняется недавно созданному Командованию поддержки и логистики театра военных действий (CALT), размещённому в Лилле и начавшему свою работу 1 июля этого года. В состав командования также входят бригада материально-технического обеспечения и бригада технического обслуживания. CALT является одним из четырёх командований, созданных в Сухопутных войсках Франции в 2024 году.

Как отмечает Defense Romania, все командования являются важнейшими структурами, которые должны обеспечить боевую слаженность войск, действующих на суше. Другие три командования – Командование наземных специальных действий (CAS-T), Командование глубоких действий и разведки (CAPR) и Наземное командование цифровой и кибербезопасности (CATNC).

Что касается непосредственно восстановленной бригады Genius, то она в ходе боевых действий должна обеспечить поддержку дивизии или даже армейскому корпусу. Численность личного состава бригады – 5000 человек. Как заявили в командовании Сухопутных войск Франции, бригада является "важным элементом управления боевой обстановкой" в условиях конфликта высокой интенсивности, а также при кризисном регулировании.

Бригада будет иметь полковую структуру. Перед каждым из полков будут стоять конкретные задачи в определённых областях: геоинформации [вероятно, топогеодезический полк, прим.]; ядерной, химической и биологической защиты; контрмобильности; логистики; кинологической службы; поддержки и развёртывания тяжёлых сил.

Как заявил начальник штаба Сухопутных войск генерал Пьер Шилль, подразделения бригады с  "незаменимыми" навыками позволит создать и поддерживать условия, необходимые для сохранения боевого потенциала французских войск во время боевых операций.

#новости #армия #франция #военные новости #инженерные войска #сухопутные войска
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