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crazycat21
НАТО поставило перед эстонской армией задачу подготовиться к возможному военному конфликту с РФ
Скорректированные планы НАТО предусматривают более активное участие страны в боевых действиях. Ранее предполагалось, что Эстония должна продержаться 10 дней до подхода союзников.

Генерал-майор Вахур Карус. Фото: Siim Lõvi / ERR

Эстония с 2004 года является полноправным членом НАТО, и с тех пор принимает самое активное участие во всех международных миссиях и операциях Североатлантического альянса. Правда, если рассуждать чисто с военной точки зрения, то пока остаётся непонятным какой альянсу прок от эстонской армии в силу её достаточно скромных размеров. Вероятно, штабистам и Брюсселя и Вашингтона интересна именно территория прибалтийской республики. Благодаря своему выгодному географическому положению она может играть роль плацдарма против России. 

Как сообщил начальник Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус в интервью местным СМИ, альянс поставил перед эстонской армией задачу подготовиться к возможному военному конфликту с Россией. Со слов этого высокопоставленного военачальника, Эстония должна быть готова к выполнению "определённых задач", среди которых и нанесение ударов по стратегическим объектам на территории России. 

Как заявил генерал, ранее в Североатлантическом альянсе считали, что если такой конфликт возникнет, то Эстония должна продержаться до десяти дней. До тех пор, пока прибудут войска союзников. Однако скорректированные планы включают более активное и непосредственное участие Эстонии в боевых действиях с самого начала. По версии начальника эстонского Генштаба, это изменение планов НАТО является "фундаментальным изменением" в военной доктрине страны.

Что касается воинского контингента Североатлантического альянса, развёрнутого на территории прибалтийской республики, то, как заявил Вахур Карус, в случае конфликта подразделения союзников тоже сразу отправятся в бой, поскольку их задачи и оснащение уже включены в планы армии Эстонии.

До сих пор непонятно, чем эстонские военные намереваются бить по стратегическим целям на территории России в случае гипотетического конфликта. Дальнобойного вооружения у них никогда не было.

#новости #политика #армия #нато #эстония #прибалтика #мир
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