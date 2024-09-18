В американских Военно-воздушных силах не хватает 1848 лётчиков.

Фото: ВВС США

О кризисной ситуации, сложившихся в американских Военно-воздушных силах проинформировал профильный ресурс Defense News. Как сообщается, согласно новой политике ВВС США, лётчики, прошедшие курс обучения на реактивных самолётах T-38 Talon и подготовленные по программе истребительной авиации, не обязательно будут летать на истребителях или бомбардировщиках [вероятно, речь об истребителях-бомбардировщиках, прим.]. Их могут пересадить на другие типы самолётов.

Проблемы, связанные с нехваткой лётчиков, были изложены в служебной записке в августе 2024 года. Таким образом, пилотам подготовленным на самолёты оперативно-тактической авиации, возможно, придётся летать на транспортных самолётах или на бомбардировщиках [стратегических, прим.].

"Нам не хватает 1848 пилотов, из которых 1142 – лётчики-истребители. Хотя мы предпочли бы направить каждого квалифицированного выпускника T-38 в истребительную авиацию, обстоятельства диктуют, что мы используем имеющиеся возможности для максимального выпуска пилотов. В ближайшей перспективе, в дополнение к традиционным заданиям на истребители/бомбардировщики, выпускники T-38 будут направлены на другие задачи, включая первоначальную подготовку на самолёте T-6 с вариантами неистребительной/бомбардировочной авиации, – говорится в служебной записке.

Бригадный генерал Траволис Симмонс, директор по подготовке и боевой готовности и заместитель начальника штаба по операциям в штабе ВВС, сообщил Military Times, что задержки в запуске истребительных авиабаз вызваны "комплексом проблем с обеспечением и нехваткой личного состава".

Несмотря на трудности с набором личного состава в прошлом финансовом году, ВВС США работают над восстановлением за счёт привлечения новых курсантов. На данный момент известно, что курсанты, проходящие обучение на T-38 Talon, будут проходить подготовку на все типы самолётов. Также отмечено, что курсанты могут добровольно воспользоваться возможностью в будущем пилотировать самолёты транспортной авиации или бомбардировщики.

"ВВС всегда назначали типы самолётов на основе потребностей ВВС, доступности платформы, предпочтений и рейтинга курсантов. Даже с недавним изменением политики эти основные принципы остаются прежними", – сказал Симмонс.

Генерал добавил, что хотя изменение политики ВВС направлено на "оптимизацию" ресурсов, по мере изменения возможностей и потребностей лётчики, затронутые изменениями, смогут снова вернутся в истребительную авиацию.