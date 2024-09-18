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crazycat21
Reuters: Президент Финляндии призвал запретить право вето стран в Совете Безопасности ООН
Инициатива политика направлено исключительно против России.

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Kira Hofmann

Президент Финляндии призвал к расширению Совета Безопасности ООН, отмене права вето и удалению из состава СБ любого его члена, участвующего в "незаконном военном конфликте", в таком, как конфликт на Украине. Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время Совет Безопасности состоит из пятнадцати государств – пять из них, включая Россию, являются постоянным членами, остальные государства меняются. Однако, как пишет Reuters, геополитическое соперничество между государствами, завело деятельность Совбеза в тупик в целом ряде вопросов.

Лидер Финляндии заявил, что он намерен внести предложение о расширении постоянного состава Совбеза ООН до десяти стран-участниц. Политик предлагает ввести в его состав ещё одного представителя стран Латинской Америки, двух представителей Африки и двух представителей Азии.

"Ни одно государство не должно иметь права вето в Совете Безопасности ООН", – заявил он агентству Reuters.

В настоящее время правом вето обладают Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Штаты уже поддержали идею о выделении двух дополнительных мест в составе СБ ООН двум государствам Африки.

Президент Финляндии заявил, что он осознаёт, что его предложения выходят за рамки того, что "обычно говорят малые страны-члены Совбеза". Но, по его мнению, в противном случае крупные государства не стали бы предлагать ослабление своего собственного влияния.

"Поэтому они говорят только слова, но не делают ничего конкретного", – сказал он. 

Также политик добавил, что надеется на помощь других государств в продвижении его идеи к 80-летию ООН, которое будет отмечаться в следующем году.

"Моя основная идея заключается в том, что если страны с глобального Юга, из Латинской Америки, из Африки, из Азии не получат полномочий в системе, они отвернутся от Организации Объединенных Наций. А этого мы не хотим", – заявил Стубб.

Любые изменения в составе Совета Безопасности должны быть одобрены двумя третями Генеральной Ассамблеи, включая голоса пяти постоянных членов СБ.

Касательно необходимости реформирования ООН и её Совета Безопасности уже давно и неоднократно говорил глава МИД России Сергей Лавров. Он указал, что  Устав ООН включает все необходимые принципы для мира и безопасности. Есть только одна страна, которая игнорирует эти принципы – США. Что касается непосредственно реформ Совбеза организации, то Лавров уже говорило о том, что должна быть устранена историческая несправедливость, и в этом Совете должно быть большинство стран мира.


#россия #новости #политика #оон #финляндия #мир #совбез оон #генеральная ассамблея оон #александр стубб
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