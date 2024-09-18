Такие выводы на Западе сделали на основе анализа спутниковых снимков.

Один из трёх северокорейских Ил-76. Источник фото: IISS

Многие годы Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) находится в международной изоляции. Однако это не помешало стране развить собственную военную промышленность. В настоящее время оборонные предприятия страны выпускают собственную бронетехнику, самые мощные в мире РСЗО, крылатые и межконтинентальные баллистические ракеты, на подходе крупные надводные корабли и подводные лодки. Да и в разработке гиперзвукового оружия северокорейские конструкторы преуспели.

Только с военной авиацией у КНДР всё не очень хорошо. Основу авиапарка ВВС страны составляют очень возрастные боевые самолёты ещё советского производства. Имеется незначительное количество самолётов, которые условно можно назвать современными. И на фоне этого стало известно, что КНДР пытается создать свой собственный самолёт ДРЛО. Об этом сообщил профильный ресурс Army Recognition.

В очередном отчёте Лондонского Международного института стратегических исследований (IISS), который был опубликован 16 сентября 2024 года, говорится о том, что КНДР добивается прогресса в модификации тяжёлого транспортного самолёта в самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Это показал анализ спутниковых снимков. Однако Пхеньян сталкивается с техническими трудностями в стремлении построить свой первый самолёт ДРЛО.

Работы по переоборудованию ведутся на одном из трех самолётов Ил-76, поставленных Россией в начале 1990-х годов. Все три борта базируются в международном аэропорту Сунан, расположенном в 25 километрах от Пхеньяна. Официально машины эксплуатируются государственной авиакомпанией Air Koryo, что не мешает задействовать их в учениях по парашютному десантированию. На этом основании эксперты считают, что транспортные самолёты всегда готовы к выполнению военных задач.

Как сообщает Army Recognition, в конце 2023 года один из северокорейских Ил-76 был перемещён в отдельную зону технического обслуживания, окружённую ограждением. Усиление мер безопасности, а также появление на фюзеляже самолёта закрытой конструкции, натолкнули на предположение об особой модернизации борта. Самым правдоподобным вариантом считается переоборудование этого транспортника в самолёт ДРЛО. Другой вариант заключается в том, что самолёт является испытательным стендом для радара самолёта дальнего радиолокационного обнаружения. Размер и расположение наблюдаемых точек крепления соответствуют другим модернизациям Ил-76 в самолёт ДРЛО, например, проведённым Россией (А-50У и А-100 "Премьер"), Китаем (KJ-2000) и Ираком (Adnan-2).

До недавнего времени эти точки крепления были скрыты от спутникового наблюдения. Однако спутниковые снимки от 8 сентября 2024 года выявили две сходящиеся вертикальные стойки, предназначенные для установки обтекателя антенны радара. Дополнительные снимки также показали подфюзеляжные планки, установленные в нижней задней части фюзеляжа. Такие планки являются общей чертой других переделок Ил-76 в самолёт ДРЛО. Они являются своеобразным средством "противодействия" массивному обтекателю антенны и служат для улучшения лётных характеристик.

3 сентября Ил-76 ненадолго вывели за пределы огороженной территории на близлежащую рулежную дорожку, для проведения тестирования двигателей (впервые в 2024 году). Открытые капоты на всех четырёх двигателях свидетельствуют об их техническом обслуживании.

Но более значимым является появление большой палатки площадью около 130 квадратных метров. Вероятно, эта палатка и скрывает обтекатель антенны. Высота палатки и её местоположение свидетельствуют о том, что Ил-76 был перемещён для установки антенны на фюзеляж.

Анализ полученных спутниковых снимков показал серьёзность намерений Пхеньяна по созданию собственного самолёта ДРЛО. Такой самолёт станет ценным дополнением к наземным системам обнаружения КНДР, которые в большей степени представлены старыми советским образцами. Хотя имеется некоторое количество достаточно современных китайских радаров и мобильных систем ПВО местного производства.

Две трети территории Корейского полуострова – это гористая местность. Наличие самолёта ДРЛО с его возможностью "смотреть вниз" позволит обойти некоторые трудности, связанные с рельефом местности и помехами на земле, позволяя отслеживать низколетящие самолеты и крылатые ракеты.

Army Recognition считает, что амбиции Пхеньяна по созданию собственного летающего радара напрямую связаны с доступностью подходящей радиолокационной системы дальнего действия. Имеющиеся наземные системы недостаточно компактны для размещения их на борту самолёта. Поэтому остаётся непонятным, разрабатывает ли КНДР авиационный радар самостоятельно или полагается на помощь извне. В данном случае западные эксперты прямо указывают на Россию.

Отмечено, что переоборудование одного северокорейского Ил-76 в летающий радар не обеспечит постоянного дальнего радиолокационного контроля. А переделка всех самолётов данного типа лишит КНДР тяжёлых транспортных самолётов.

Многое в программе модификации северокорейского Ил-76 остаётся неопределенным. Однако амбиции Пхеньяна в плане военных возможностей весьма значительны, и КНДР ранее демонстрировала свою способность удивлять неожиданными разработками.