На Западе стали проявлять определённое беспокойство.

Кадр испытания советской водородной бомбы. Фото: © Wikimedia

Международная обстановка продолжает оставаться довольно напряжённой. Особенно на фоне того, что коллективный Запад продолжает раздумывать, разрешить или не разрешить Киеву применять дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.

Президент России Владимир Путин предупредил, что если такие удары состоятся, то этот будет означать непосредственное втягивание блока НАТО в конфликт. Соответственно, Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

Многие западные эксперты пришли к выводу, что одним из вариантов ответа может стать возобновление Россией ядерных испытаний. Чтобы оппоненты одумались. Поэтому в европейских столицах и в Вашингтоне внимательно следят за заявлениями российских политиков и ответственных лиц. Не осталось там без внимания интервью, которое дал "Российской газете" начальник Центрального ядерного полигона РФ контр-адмирал Андрей Синицын. На интервью обратило внимание агентство Reuters и сделало свои собственные выводы.

Как сообщает Reuters, начальник главного ядерного полигона России заявил, что его секретный объект готов возобновить ядерные испытания "в любой момент", если поступит соответствующий приказ из Москвы.

"Полигон готов к возобновлению полномасштабных испытательных мероприятий. Он полностью готов. Лабораторно-испытательная база готова. Персонал готов. Если поступит приказ, мы можем начать испытания в любой момент. Для нас самое главное – не сорвать выполнение государственных задач. Если будет поставлена задача возобновления испытаний, то она будет выполнена в установленные сроки", – сказал Синицын.

Россия не проводила ядерные испытания с 1990 года. Однако некоторые западные аналитики считают, что Владимир Путин может отдать такой приказ, чтобы послать сигнал Западу, если он позволит Украине использовать свои ракеты большой дальности для нанесения ударов по территории России. По мнению Reuters, если такое испытание будет проведено, то это может побудить другие государства, обладающие ЯО, последовать примеру. Таким образом, это будет начало новой ядерной гонки между ведущими державами мира.

На российском испытательном полигоне, расположенном на отдаленном архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане, Советский Союз провел более 200 ядерных испытаний, включая взрыв самой мощной в мире ядерной бомбы в 1961 году.

За полигоном постоянно следят западные спутники-шпионы, отслеживая активность на фоне строительных работ, которые были зафиксированы летом 2023 года.

В ноябре 2023 года Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Россией всемирного договора о запрете испытаний ядерного оружия. Этот шаг был связан с действиями США, которые подписали договор, но так его и не ратифицировали. Тогда Москва заявила, что Россия не будет возобновлять испытания ЯО, если этого не сделают Штаты.

Reuters сообщает, что в июне 2024 года Владимир Путин заявил, что при необходимости Россия может провести испытание ядерного оружия. Но пока такая необходимость отсутствует.

Соединённые Штаты провели свои последние ядерные испытания в 1992 году. КНДР стала единственной страной, которая провела испытания ядерного оружия в этом столетии.