По версии генсека альянса, государствам блока не стоит оглядываться на Вашингтон.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: © AP Photo / Olivier Matthys Киевские деятели во главе с Зеленским уже долгое время уговаривают своих союзников разрешить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по объектам в глубине территории России. Такого разрешения дано не было. По крайней мере, согласно официальным формулировкам.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер недавно летал в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом. После переговоров союзники не пошли навстречу требованиям Киева. Не исключено, что слова президента России Владимира Путина о том, что удары западными ракетами по территории России будут означать прямое участие НАТО в конфликте, соответственно, наша страна будет принимать решения соразмерно угрозам, дошли до адресата.

В общем, похоже, что на Западе находятся в некотором смятении. Тот случай, когда очень хочется, но страшат возможные последствия. Поэтому Киеву и не выдали разрешение на применение дальнобойных ракет. По крайней мере, пока. Но тут на "сцену" вышел пока ещё действующий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, заявивший, что страны блока должны в индивидуальном порядке определится с тем, как Украина может использовать "свои" ракеты большой дальности против России. Об этом сообщает Reuters.

В скором времени покидающий свой пост глава НАТО Столтенберг заявил 16 сентября, что приветствует переговоры об использовании Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России, однако любое решение по этому вопросу должно приниматься отдельными союзниками.

"Я приветствую эти события и эти решения, но окончательные решения должны принимать отдельные союзники. У союзников разная политика по этому вопросу", – сказал Столтенберг радио LBC.

На вопрос о возможном ответе со стороны России Столтенберг ответил, что в нынешнем конфликте "нет вариантов, свободных от риска".

"Но я по-прежнему считаю, что наибольший риск для нас, для Соединенного Королевства, для НАТО возникнет в случае победы президента Путина на Украине", – добавил он.

Как сообщает Reuters, некоторые официальные лица в Вашингтоне довольно скептически относятся к тому, что разрешение на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по России как-то сможет изменить ход конфликта.

Слова Столтенберга могут свидетельствовать о том, что США в очередной раз хотят выдать свое решение за индивидуальные решения стран НАТО, а сами желают остаться в стороне, мол "мы не разрешали Киеву наносить удары по территории России, это правительства других стран так решили". Хотя нельзя исключать, что сказанное Столтенбергом – это его личное мнение. Дело в том, что этот функционер уже практически ничего не решает в международной политике и может говорить то, что хочет. Интересно, что Столтенберг отдельно выделили Великобританию. Намёк на то, что именно эта страна больше всех заинтересована в том, чтобы Украина не потерпела поражение? Похоже на то.