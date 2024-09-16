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crazycat21
ВС РФ уничтожили очередную систему залпового огня M270 MLRS ВСУ
Очередная РСЗО американского производства разлетелась на куски.

Уничтожение установки M270 в районе н.п. Новый Путь. Скриншот видео Минобороны РФ

В рамках оказываемой военной "помощи" США и их европейские союзники передали Киеву неустановленное количество колёсных реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и их гусеничных аналогов M270 MLRS. Отличительной особенностью M270 является вдвое больший возимый боекомплект. Обе установки предназначены для запуска высокоточных реактивных снарядов калибра 227 миллиметра либо оперативно-тактических ракет ATACMS. Дальность пуска последних может достигать 300 километров.  

М142 HIMARS и М270 MLRS являются достаточно серьёзным оружием. Такие установки доставили российской армии определённые трудности на первоначальном этапе Специальной военной операции. Но затем их эффективность существенно снизилась благодаря отработанным инструментам противодействия. Средства РЭБ российской армии отклоняют выпущенные реактивные снаряды от заданных целей, а расчёты ПВО умеют их эффективно перехватывать. 

Кроме того, в последнее время ВСУ несут существенные потери в этих западных РСЗО. Особенно большие они на Курском направлении. Согласно официальным данным Минобороны РФ, за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли семь установок M142 HIMARS и шесть M270 MLRS. Итого было уничтожено тринадцать американских РСЗО. 

Одна из уничтоженных M270 попала в сводку военного ведомства за 16 сентября 2024 года. Чуть позже были опубликованы кадры объективного контроля, подтверждающие уничтожение этой боевой машины.

Как говорится в сообщении МО РФ, южнее населённого пункта Новый Путь (38 километров северо-западнее города Сумы) средства объективного контроля зафиксировали передвижение установки M270 MLRS. После определения и подтверждения её точных координат было принято решение о нанесении огневого поражения.

В результате точного ракетного удара были ликвидированы пусковая установка M270 MLRS ВСУ; боекомплект, насчитывающий около 20 реактивных снарядов; автомобиль сопровождения и до десяти человек личного состава ВСУ.

Как сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём телеграм-канале, удар по пусковой установке наносился расчётом беспилотника "Иноходец".

#новости #армия #оружие #ракеты #военные новости #беспилотник #искандер #рсзо #m142 himars #m270 mlrs
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