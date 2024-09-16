Все военные программы Пекина скрыты завесой секретности. Не исключено, что в скором времени мир увидит новый самолёт.

Истребитель J-35 на палубе авианосца (компьютерная визуализация). Изображение из открытых источников

Не многие страны мира имеют развитое военное авиастроение. Тем более не многие государства могут проектировать и серийно выпускать боевые самолёты пятого поколения. Это Россия, Китай и США. Также определённые наработки в этом направлении имеются у Турции и Южной Кореи.

Безусловным лидером в разработке истребителей пятого поколения являются Соединённые Штаты. Но это пока. Что-то подсказывает, что в скором времени лидирующие позиции займёт Китай с его развитой промышленной базой. Публикация, посвящённая новому китайскому самолёту вышла на страницах индийско-канадского аналитического издания Eurasian Times.

Сообщается, что недавно китайский государственный телеканал CCTV выпустил в эфир документальный фильм, в котором показан неизвестный ранее палубный истребитель, проходивший испытания на авианосце "Ляонин" – первом авианесущем корабле ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Известно, что испытания проводились в начале 2024 года. Их точные место и дата не раскрываются.

В настоящее время единственным палубным истребителем ВМС НОАК является J-15, представляющий собой дальнейшее развитие советского Су-33. Последний был куплен у Украины в конце 1990-х годов.

В своём документальном фильме китайский телеканал не представил никаких изображений нового палубного самолёта и не дал никакой информации о нём. Зато в фильме показаны кадры взлёта J-15 c палубы "Ляонина". В фильме под названием Quenching ("Закалка") Чжан Найган, член экипажа "Ляонина", рассказывает о первом испытательном полёте J-15 с палубы, который состоялся 12 лет назад. Рассказывает он и первом взлёте с палубы нового самолёта.

Со слов военного, новый самолёт очень красивый. А погода в день испытательного полёта стояла отличная. Такая же, как и в день первого взлёта с палубы J-15. Чжан Найган являлся оператором группы взлёта самолётов. С его слов, он будет гордиться участием в испытании истребителей всю жизнь.

Посадка J-15 на палубу авианосца. Фото из открытых источников

Eurasian Times сообщает, что хотя о китайском палубном самолёте нового поколения пока ничего неизвестно, он есть. Имеется информация, что Китай разработал такой истребитель и проводит его испытания.

Китайские эксперты сообщили Global Times 14 сентября, что отчет CCTV официально подтвердил наличие у Китая нового палубного самолёта, который готов к использованию, что значительно расширяет возможности китайских авианосцев. В фильме также подтверждается, что новый боевой самолёт будет эксплуатироваться не только на третьем китайском авианосце "Фуцзянь", оснащённом электромагнитными катапультами, но и войдёт в состав авиагрупп двух предыдущих авианосцев – "Ляонина" и "Шаньдуна", оснащённых трамплинами.

Хотя новый палубный самолёт по-прежнему окутан завесой тайны, как и все военные программы Китая, выход на экраны документального фильма породил некоторые предположения. Вероятно, Китай провёл испытания малозаметного палубного истребителя J-35. Разработка последнего ведётся уже много лет.

Китай разрабатывает новый истребитель J-31 или J-35 для базирования на своих авианосцах. Самолёт, который впервые поднялся в воздух ещё в 2012 году, поступит на вооружение в смешанные авиационные части ВМС НОАК, уже эксплуатирующие истребители J-15.

Согласно данным Eurasian Times, в феврале 2024 года, то есть за несколько месяцев до выхода в эфир документального фильма канала CCTV, на палубе "Ляонина", проходившего переоснащение, был замечен полномасштабный "макет" истребителя-невидимки J-35. Самолёт был накрыт водонепроницаемым материалом.

Военные эксперты давно твердят о том, что малозаметные истребители J-31 пятого поколения будут размещены на борту новейшего авианосца "Фуцзянь", поскольку он оснащён электромагнитными катапультами. Однако фильм китайского канала является подтверждением того, что новые самолёты будут базироваться на всех трёх авианосцах флота НОАК.

J-35, созданный Shenyang Aircraft Corporation, позиционируется как китайский аналог американского истребителя F-35 Lightning II. Китайский истребитель изначально разрабатывался для базирования на авианосцах.

В 2012 году J-35 был впервые представлен в качестве масштабной модели на авиасалоне в Чжухае. С тех пор самолет прошел тщательные этапы разработки. Также были построены прототипы. Опубликованные в феврале 2024 года фотографии говорят о том, что самолет приближается к критической стадии испытаний. Соответственно, имеется вероятность, что в скором времени он будет принят на вооружение. Данный факт стал поводом для предположений о том, что на борту "Ляонина" был испытан именно J-35.

Китайские эксперты говорят о том, что в случае принятия на вооружение нового истребителя на имеющиеся в строю самолёты J-15 будут возложены противокорабельные и ударные задачи в силу их большей боевой нагрузки, а малозаметным J-31 будет отведены завоевание превосходства в воздухе и подавление ПВО противника. Отмечено, что из-за "среднего" размера J-31 авианосцы смогут брать на борт больше самолётов.

Сочетание J-35 и J-15, как ожидается, значительно повысит возможности авианосных групп ВМС НОАК. Это достижение подчеркивает успехи Китая в морской авиации и его растущую роль в динамике морской безопасности, особенно с учетом того, что у США есть огромный флот палубных истребителей-невидимок F-35, а также хорошо себя зарекомендовавших F/A-18 Super Hornet.