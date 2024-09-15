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crazycat21
Транспортные самолёты в обмен на истребители: Бразилия и Индия ведут переговоры о бартерной сделке
Бразилия сможет обновить парк боевой авиации, а Индия повысит способность к стратегическому развёртыванию своих войск.

Истребитель Tejas ВВС Индии. Фото: соцсети

Бразилия и Индия ведут переговоры о бартерной сделке, предусматривающей обмен авиационной техникой. Бразилия готова передать своему азиатскому партнёру военно-транспортные самолёты C-390 Millenium производства компании Embraer, а взамен получить лёгкие многоцелевые истребители Tejas. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

Как отмечает издание, такая идея интересна сразу по нескольким причинам. 

Во-первых, поставка в Бразилию стала бы первым коммерческим успехом индийского истребителя Tejas, который пока, кроме крупного внутреннего заказа (40 самолетов версии Mk1 плюс почти 200 единиц в версии Mk1A), не вызвал никакого интереса со стороны третьих стран. И это несмотря на множество передовых технических решений, реализованных в самолёте, а также на отличное соотношение цены и качества. Контракт с Бразилией на поставку нескольких десятков таких машин мог бы дать большой опыт эксплуатации и стать стимулом для увеличения темпов производства Tejas.

Во-вторых, индийский истребитель может стать очень ценной боевой машиной для ВВС Бразилии. В настоящее время они располагают шестью самолётами шведскими JAS 39 Gripen E из 36 заказанных и построенных на бразильских предприятиях [15 машин должны быть собраны в Бразилии, прим.]. Однако в ближайшие годы подлежат выводу из эксплуатации и замене штурмовики AMX (A-11 Ghibli) и истребители F-5 Tiger II. Суммарно на вооружении ВВС Бразилии остаётся почти сотня самолётов обоих типов. 

Заказ на шведские JAS 39 Gripen E может быть увеличен. В настоящее время идут разговоры о постройке ещё 72 дополнительных самолётов. Только производство эти машин относительно дорого и идёт достаточно медленными темпами. 

В сложившейся ситуации индийские истребители Tejas могут стать недорогим, а главное быстрым [в производстве] дополнением к парку JAS 39 Gripen E. При этом самолёты, произведённые в Индии не придётся оплачивать из бюджета Министерства обороны Бразилии. Они будут оплачены за счёт продукции собственной авиастроительной промышленности.

Как предполагают эксперты Defence24, индийский Tejas неплохо подходит для эксплуатации бразильскими военными из-за схожих климатических условий двух стран. Кроме того, в Южной Америке отсутствуют технически продвинутые потенциальные противники. Самыми опасными противниками, с которыми теоретически могут столкнуться индийские истребители, – венесуэльские Су-30МКК или аргентинские F-16 старой версии.

Транспортный самолёт KC-390 Millenium (может выполнять функции воздушного танкера), построенный для ВВС Венгрии. Фото: Embraer

Ситуация с бразильским C-390 Millenium отчасти аналогична ситуации с программой Tejas. Машина действительно получила несколько иностранных заказов. Самолёт купили Нидерланды, Австрия, Венгрия, Чехия, Португалия и Южная Корея. Кроме того, имеется внутренний заказ от ВВС Бразилии. Последний составляет 19 самолётов. Но экспортные заказы пока невелики, каждая страна заказала всего по несколько машин. Бартерный контракт с Индией, на дюжину или даже несколько десятков самолётов мог бы обеспечить широкое внедрение C-390 Millenium и снижение его стоимости за счёт расширения производства.

Для Индии С-390 может стать выгодным приобретением, лучшим средним транспортным самолетом на рынке, который поднимет её способность к стратегическому развертыванию сил на новый уровень.

#новости #авиация #истребители #военные новости #самолеты #jas 39 gripen #embraer #tejas #транспортная авиация #c-390 millenium
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