Американские спецназовцы тренируются уже больше года.

Фото: ВМС США

Геополитическая обстановка в мире остаётся крайне напряжённой. Соединённые Штаты, назвавшие Китай своим главным геополитическим противником, старательно подливают масло в огонь, распространяя информацию о том, что Пекин планирует силовой захват Тайваня.

При этом Вашингтон декларирует свою "приверженность" политике "одного Китая", но в то же время продолжает поставлять Тайбэю вооружение, поскольку Тайвань является одним из главных союзников США в регионе.

Довольно любопытный материал, касающийся поддержки Штатов тайваньской администрации опубликовало индийско-канадской аналитическое издание Eurasian Times.

Ресурс сообщает, что SEAL Team Six – элитное подразделение спецназа ВМС США, известное своими громкими боевыми операциями, уже более года проходит специализированную подготовку для поддержки Тайваня на тот случай, если Китай решиться вернуть контроль над островом силовым путём.

Подразделение SEAL Team Six также известно как Naval Special Warfare Development Group или DEVGRU (Группа развития специальных средств войны флота) является одним из двух подразделений специального назначения "первого уровня" Вооруженных сил США, которому поручены самые секретные и деликатные миссии. Международную известность оно получило в 2011 году после ликвидации Усамы бен Ладена.

Подробности продолжающейся подготовки этого элитного отряда остаются засекреченными. Известно только, что "морские котики" тренируются на своей базе Дэм-Нек, штат Вирджиния.

Eurasian Times пишет, что детали возможной миссии отряда, и как подразделение будет развёрнуто в случае конфликта, остаются неизвестными. Но проводимые мероприятия подчёркивают подготовку Соединённых Штатов на случай "непредвиденных обстоятельств" на фоне растущей обеспокоенности относительно возможных действий КНР в Тайваньском проливе.

Несмотря на то, что ни Пентагон, ни Командование сил специальных операций США никак не комментируют конкретные развёртывания специальных подразделений, в последние годы американские военные постоянно увеличивают поддержку Тайваня.

Отмечено, что военные стратеги ускорили планирование операций после того, как бывший командующий Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Филип Дэвидсон ещё в 2021 году предупредил, что Китай может вторгнуться на Тайвань в 2027 году. Информация адмирала впоследствии была подтверждена данными разведки, которые говорят о том, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим военным подготовить военную операцию к тем же срокам.

Пекин рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию, которая в конечном итоге должна воссоединиться с материком, при необходимости – силой. В свою очередь, пока ещё действующий президент США Джо Байден постоянно подтверждает, что Америка окажет поддержку Тайваню в случае военного вторжения. При этом Вашингтон придерживается политики "стратегической двусмысленности", оставляя масштабы потенциального военного участия открытыми для различных интерпретаций.

"Морские котики" считаются одним из самых элитных специальных подразделений в вооружённых силах США. Аббревиатура SEAL происходит от слов Sea, Air и Land (море, воздух и вода). Это три среды, в которых эти спецназовцы подготовлены работать.

Подразделение SEALS Team Six считается самым престижным из всех отрядов морских коммандос. Оно было сформировано ещё в 1980 году после провальной миссии по спасению американских заложников в Иране.

Несмотря на свою известность, SEAL Team Six действует под завесой секретности. Согласно официальным данным, основной задачей этого специального подразделения является "разработка и тестирование новых тактик и оборудования для остальных команд SEAL", девять из которых широко известны мировой общественности. Но неофициально Team Six выполняет самые опасные военные операции, которые считаются рискованными для обычных подразделений.

Проводимые операции очень секретны и ставки в них слишком высоки. Спецназовцы выполняют миссии "прямого действия" или осуществляют сбор разведывательных данных перед масштабными боевыми действиями. Наряду с отрядом Delta Force армии США SEAL Team Six признан самым престижным подразделением Сил специальный операций.

Считается, что отряду Delta Force поручают исключительно наземные операции, тогда как их коллеги из ВМС сосредоточены на морских задачах. Однако события 2011 года показали, в которых принимали участия морские спецназовцы, наглядно продемонстрировали, что границы между подразделениями "первого уровня" могут быть размытыми. Все элитные отряды спецназа, у каждого из которых есть свои определённые сильные стороны, могут быть взаимозаменяемыми при выполнении важнейших боевых задач.