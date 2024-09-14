В Вашингтоне считают, что российский телеканал связан с разведкой.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Государственный департамент США обвинил телеканал RT в том, что из поддерживаемого государством "пропагандистского" СМИ он превратился в "сложное подразделение российской разведки, тайно управляющее сложной сетью военных закупок для снабжения российских войск, принимающих участие в конфликте на Украине". Об этом сообщает Politico.

Как заявили в Госдепе, российский телеканал проворачивает это, используя крупную онлайн-платформу краудфандинга [платформа для сбора средств, прим.], которая продвигается через социальные сети. Собранные средства идут на приобретение военной техники с последующей её передачей ВС РФ. Администрация Байдена заявила, что операции курировал заместитель главного редактора RT. Телеканалу удавалась избежать "обнаружения" из-за того, что импортировались небольшие партии "оружия" и расходных материалов.

По данным Госдепа, среди поставленного российской армии имущества винтовки и глушители, прицелы, бронежилеты и тактическая одежда, приборы ночного видения, беспилотники, радиооборудование и дизельные генераторы. Внешнеполитическое ведомство США заявило, что разведывательные дроны были поставлены китайскими организациями. Кроме того, также заявлено, что телеканал RT "содействует производству" в тесной координации с Минобороны РФ.

"Я поручил американским дипломатам по всему миру поделиться собранными нами доказательствами относительно расширенных возможностей RT и способов их использования для воздействия на отдельные страны и информационную экосистему, которой мы совместно пользуемся", – заявил госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге.

Politico сообщает, что для того, чтобы скрыть свои операции, телеканал RT якобы даже разработал ранее неизвестные кибервозможности. Якобы была развёрнута целая сеть "фейковых" новостных сайтов, аккаунтов в социальных сетях и онлайн-персон в глобальном масштабе. По мнению американского госдепа, с весны 2023 года RT "укрывает" киберподразделение, которое напрямую связано с российской разведкой. Это подразделение занимается передачей данных шпионам, наёмникам и доверенным лицам Кремля по всему миру.

Как заявили в американском Госдепартаменте, одной из самой заметной операций влияния, организованной каналом RT, является предвыборная компания в Молдове. Телеканал обвиняют в прямом взаимодействии с Кремлём с целью склонить результаты предстоящих выборов в пользу пророссийского кандидата.

В пятницу, 13 сентября в Телеграмме был опубликован пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с "дерзким" признанием. Симоньян написала, что американские спецслужбы выяснили, что RT помогает фронту. И добавила, что телеканал делает это открыто.

Комментарии главного редактора RT Маргариты Симоньян на версию Госдепа США.