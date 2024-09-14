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crazycat21
Reuters: Россия может провести испытания ЯО в ответ на применение западных ракет по своей территории
Слова президента России вызвали беспокойство на Западе.

Президент России Владимир Путин. Скриншот видео

Страны Запада, заинтересованные в нанесении России стратегического поражения, думают над вопросом, разрешить или не разрешить Киеву наносить удары по российской территории западными дальнобойными ракетами. Тот случай, когда очень хочется, но последствия могут быть непредсказуемыми для всего западного мира. 

Президент России Владимир Путин ясно дал понять, что применение западного дальнобойного оружия по российской территории будет означать прямое участие НАТО, США и европейских государств в военных действиях против России. Соответственно, наша страна будет принимать необходимые решения, исходя из угроз, которые будут создаваться.

Теперь на Западе озадачены и думают, каким же может быть ответ российской стороны, если США и европейские союзники вздумают рискнуть.

Агентство Reuters со ссылкой на трёх аналитиков сообщает, что если Запад разрешит Киеву наносить глубокие удары, то ответные действия Москвы могут включать в себя удар по британским объектам "вблизи" российской территории. Ещё одним вариантом названо проведение Россией ядерного испытания для демонстрации намерений.

Ульрих Кюн, эксперт по вооружениям из Института исследований мира и политики безопасности в Гамбурге, заявил, что не исключает возможности того, что Путин решит послать некое ядерное послание – например, испытать ядерное оружие в попытке запугать Запад.

"Это было бы резкой эскалацией конфликта. Потому что суть в том, какие стрелы тогда остались у господина Путина, чтобы стрелять, если Запад все равно продолжит, помимо фактического использования ядерного оружия?", – сказал эксперт в интервью. 

Россия не проводила ядерные испытания с 1990 года. На тот момент ещё существовал СССР. По мнению Кюна, ядерные взрыв, произведённый сейчас, знаменовал бы начало более опасной эпохи. Эксперт утверждает, что если Россия проведёт ядерные испытания, то она нарушит ряд международных соглашений по безопасности, которые она подписала за последние десятилетия. 

Герхард Манготт, специалист по безопасности из Университета Инсбрука в Австрии, заявил, что он также считает возможным, хотя и маловероятным, что ответ России может включать в себя некую форму ядерного сигнала.

"Русские могли бы провести ядерное испытание. Они сделали все необходимые приготовления. Они могли бы взорвать тактическое ядерное оружие где-нибудь на востоке страны..."

Reuters сообщает, что последнее предупреждение Путина о ракетах большой дальности воспринимается как внутри России, так и за ее пределами как нечто, что придется предпринять, если Лондон или Вашингтон позволят использовать свои ракеты против России. Как заявил Герхард Манготт, предупреждение Владимира Путина неоднократно транслировалось по российскому государственному телевидению, и создало ожидание того, что ему придется его выполнить.

Ульрих Кюн из Института исследований мира и политики безопасности в Гамбурге считает, что если не брать в расчёт возможные испытания ядерного оружия и потенциальные удары по британским объектам, более предсказуемым ответом России может стать усиление ударов по критически важной инфраструктуре Украины.

Как заявил Герхард Манготт, если Запад даст "зелёный свет" на применение своего дальнобойного оружия по территории России, то Киеву придётся принять на себя основную тяжесть военного ответа. 

По словам Кюна, еще одним вариантом для России могла бы стать эскалация "гибридных" действий, таких как саботаж в Европе или вмешательство в избирательную кампанию в США.

Манготт заявил, что опасность для Запада заключается в том, что никто не знает, где на самом деле проходят "красные линии" Путина.

#россия #новости #политика #оружие #ракеты #ядерное оружие #ядерные испытания
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