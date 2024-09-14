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crazycat21
Defense News: Космические силы США должны сообщать о возникающих гуманитарных кризисах на Земле
Отчёт RAND похож на попытку выбить дополнительное финансирование для Космических сил США.

Иллюстративное изображение из открытых источников

Финансируемый из Федерального бюджета США исследовательский центр RAND опубликовал новый отчёт. В документе говорится о том, что Космические силы США должны играть "более активную роль отслеживании факторов, связанных с безопасностью человечества". К таким факторам относятся производство продовольствия, климатические тенденции или распределение энергии. Информация об этих факторах должна быть представлена лицам, принимающим военные решения. Соответствующую информацию опубликовал ресурс Defense News.

По мнению авторов доклада, доступ американских Космических сил к спутникам связи, навигации и разведки дает уникальную возможность отслеживать невоенные факторы, которые часто лежат в основе конфликтов на планете.

В отчёте RAND подчёркивается важная роль военных в предотвращении стихийных бедствий и реагировании на кризисы. Кроме того, авторы документа связывают национальную безопасность с гуманитарными проблемами, такими как отсутствие продовольственной безопасности, нехватка энергии, изменение климата и терроризм.

"Хотя несколько правительственных агентств США и коммерческих партнеров собирают и отслеживают показатели, которые потенциально связаны с безопасностью человека, роль Космических сил как военной службы делает их естественным связующим звеном для внедрения принципов и перспектив безопасности человека в деятельность сотрудников служб безопасности", – утверждает RAND.

Отмечено, что отчёт американского исследовательского центра появился как раз в тот момент, когда возможности Космических сил США по отслеживанию пусков ракет, мониторингу "плохого поведения" на околоземной орбите и поддержке военных операций становятся всё более востребованными. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл ранее сообщал, что для удовлетворения текущего спроса и расширения возможностей Космических сил нынешний бюджет службы, который составляет 30 миллиардов долларов в год, должен быть увеличен в два, а то и в три раза.

Но подобное увеличение бюджета службы является маловероятным в обозримом будущем. И это признают аналитики RAND. Также они отметили растущий интерес к сбору изображений [спутниковые снимки, прим.] и данных.

В RAND заявили, что несмотря на то, что Космические силы США могут играть главенствующую роль в обеспечении безопасности человечества, в своей деятельности им придётся полагаться на партнёрские отношения как с государственными структурами, так и с частными организациями для обеспечения необходимых возможностей. Причина в нехватке бюджета.

Наращивание мощностей и приобретение новых систем потребуют долгосрочных инвестиций. Но на данный момент Космические силы вынуждены опираться на свои отношения с иностранными союзниками, коммерческими фирмами, промышленностью и государственными учреждениями, "определяя показатели, связанные с безопасностью человека, посредством усилий по обучению сотрудничеству в области безопасности".

По мнению аналитиков RAND, службе необходимо разработать программу обучения своих сотрудников. Она нужна, чтобы ответственные лица знали, как учитывать безопасность людей при сборе и анализе данных. Для этого нужны соответствующие сценарии и военные игры.

В качестве примера возможного влияния космических возможностей на предотвращение или управление гуманитарными кризисами в докладе рассматривается голод в Сомали, где из-за засухи более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Defense News сообщает, что возможности Космических сил США, могут быть использованы для отслеживания экологических показателей: деградации земель, изменение уровня воды и погодных условий. Кроме того, спутники также могут наблюдать изменения в производстве продовольствия, определять, накапливаются ли ресурсы, а также определять миграционные схемы и признаки политического насилия.

#новости #сша #космос #военные новости #спутники #космические силы
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