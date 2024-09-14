Электромагнитные катапульты позволяют увеличить количество боевых вылетов.

Авианосец "Фуцзянь". Фото: China CCTV Military

Профильный ресурс Army Recognition сообщает, что на недавних кадрах, показанных китайским телевидением, продемонстрировано испытание электромагнитной катапульты новейшего авианосца "Фуцзянь" ВМС Китайской народно-освободительной армии (НОАК). Испытание этой катапульты является важнейшим шагом в процессе модернизации китайской морской авиации.

Продемонстрированные кадры были сняты прямо с лётной палубы корабля. На одном из кадров показана камера, установленная под самолётом, когда он запускается с авианосца с помощью новой электромагнитной катапульты. На других кадрах показан моряк, запускающий катапультное устройство.

Это первая публичная демонстрация системы запуска палубных самолётов авианосца "Фуцзянь", спущенного на воду в 2022 году. Этот корабль, самый большой и передовой, в растущих ВМС Китая является первым китайским авианосцем с электромагнитной катапультой. И это значительный технологический скачок по сравнению со старыми паровыми системами старта самолётов, установленных на других авианосцах ВМС НОАК. Новая электромагнитная катапульта схожа с той, что установлена на последних американских авианосцах класса "Джеральд Форд".

Электромагнитная катапультная система китайского корабля, известная как EMALS (электромагнитная система запуска самолетов), имеет несколько преимуществ по сравнению с традиционными паровыми катапультами. Она обеспечивает более плавное и контролируемое ускорение, снижает нагрузку на самолёт и позволяет производить более частые и гибкие запуски. Предполагается, что эта технология улучшит показатели вылетов. Соответственно, "Фуцзянь" сможет запускать и возвращать самолеты быстрее и эффективнее по сравнению со старыми авианосцами, которые имеют трамплины и паровые катапульты.

Кроме того, EMALS позволяет эксплуатировать более тяжёлые типы самолётов и беспилотники следующего поколения. Это значительно усилит оборонительные и наступательные возможности авианосца "Фуцзянь" и позволит китайскому флоту проецировать силу в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Фуцзянь" является символом эволюции военно-морской мощи Китая. Это уже третий авианосец страны, но первый, который был спроектирован и построен в Китая "с нуля". Этот корабль является частью амбициозной программы Пекина по созданию флота мирового класса, способного бросить вызов ВМС США.

Как сообщает Army Recognition, пока остаётся неясным, проводились ли испытания катапульты в открытом море или в порту. Дело в том, что авианосец пока не был принят в боевую эксплуатацию. Поэтому китайские военные эксперты предполагают, что может пройти ещё несколько лет, прежде чем "Фуцзянь" станет полностью боеспособным и будет введён в состав действующих сил флота. После ввода в эксплуатацию корабль значительно усилит возможности Китая по проецированию силы, особенно в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, где территориальные споры с соседними странами и возросшее военно-морское присутствие США усилили напряженность.

Технические решения, реализованные при строительстве авианосца "Фуцзянь", свидетельствуют о растущей способности Китая к инновациям в области военных технологий и выходу за рамки зависимости от старых иностранных разработок. Это новый этап в военном развитии Китая, поскольку страна всё больше полагается на собственные силы в области передовых военно-морских технологий.