Теперь российские беспилотники летят к цели на большой высоте, где их невозможно достать огнём стрелкового оружия и МЗА.

Ударный беспилотник "Герань". Фото: Reuters

Американский журнал Forbes сообщает что за первые одиннадцать дней сентября Вооружённые силы РФ запустили по объектам на территории Украины более 400 ударных беспилотников "Герань". Интересно, что западные аналитики и журналисты упорно называют эти дроны иранскими "Шахедами" [прим.]. В августе было совершено почти 800 атак такими дронами, что является самым высокими показателем за текущий год.

Forbes отмечает, что Россия специально наращивает выпуск своего дальнобойного оружия и нацелилась на энергетическую инфраструктуру Украины. При этом профили атак российских "Гераней" изменились, что сделало наносимые удары ещё более эффективными.

Ранее "Герани" приближались к целям на небольшой высоте, чтобы избежать обнаружения средствами ПВО. В некоторых сообщениях украинской стороны говорилось, что дроны летели вдоль речных долин, чтобы "оставаться вне поля зрения". В ответ Украина разработала новую систему обнаружения, состоящую из многих тысяч микрофонов, размещённых на столбах и объединённых в сеть. Они прослушивают звуки двигателей "Гераней", а центральная система ПВО сопоставляет данные с микрофонов и определяет вероятный маршрут каждого дрона и его вероятную цель. Затем в дело включаются мобильные огневые группы ПВО, которые получают данные при помощи планшетов.

Однако в последние месяцы "Герани" входят в воздушное пространство Украины на большой высоте. Снижаются они только непосредственно рядом с целью. Находящиеся на большой высоте дроны засечь при помощи акустических средств невозможно.

Кроме того, высоколетящие беспилотники невозможно сбить огнём стрелкового оружия и малокалиберной зенитной артиллерии (МЗА). Остаются только ракеты ЗРК и боевых самолётов.

Но Украина имеет достаточно ограниченные запасы зенитных ракет для систем Patriot и Iris-T. Они предназначены для нейтрализации баллистических ракет и других серьёзных угроз, а не для перехвата небольших дронов.

Именно поэтому ВСУ изменили тактику перехватов российских беспилотников. Для обеспечения ПВО стали применять вертолёты Ми-8 и Ми-24. Кроме того, как сообщает Forbes, для перехвата "Гераней" стали использоваться истребители. В последнем случае такие миссии являются рискованными. В качестве примера приводится потерянный недавно F-16, который, вероятно, был сбит дружественным огнём украинской же ПВО.