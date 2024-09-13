В планах американского командования увеличение количества подводных лодок со смешанными экипажами.

АПЛ "Нью-Джерси" во время испытаний. Фото: ВМС США

Военно-морские силы США 14 сентября 2024 года планируют принять в свой состав атомную подводную лодку класса "Вирджиния", которая полностью рассчитана на гендерно-интегрированный экипаж, то есть на экипаж, который состоит как из мужчин, так и из женщин. Об этом сообщает профильный ресурс Military Times.

Идея атомной подводной лодки, на которой смогут проходить службу представители обоих полов, появилась достаточно давно. "Нью-Джерси" будет введена в состав флота спустя 14 лет после того, тогдашний министр обороны Роберт Гейтс отменил запрет на службу женщин на подлодках в 2010 году.

Женщины-офицеры не принимались на службу в подводный флот до 2011 года, а для рядовых и старшинского состава должности на АПЛ стали доступны только с 2015 года.

Согласно данным ВМС США, церемония ввода в эксплуатацию подлодки состоится в Леонардо, штат Нью-Джерси. Это третье судно ВМС, носящее название штата.

Лейтенант-коммандер Эмбер Коуэн. Фото: ВМС США

Среди женщин-первопроходцев в американском подплаве лейтенант-коммандер Эмбер Коуэн. В 2022 году она стала первой женщиной, которая была назначена на должность старшего помощника командира атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). В данном случае Коуэн, стала старпомом АПЛ "Кентукки".

Главный техник по информационным системам Анджела Куглер в том же году стала первой женщиной в истории ВМС США, которая стала командиром атомохода. Её назначили командовать ПЛАРБ "Луизиана".

Как сообщает Military Times, разрабатываются планы по увеличению количества подводных лодок, в состав экипажей которых будут входить женщины.

Адмирал Уильям Хьюстон, бывший командующий подводными силами ВМС, заявил в прошлом году, что он подписал "серьезный пересмотр" плана ВМС по интеграции женщин в подводный флот. Новое руководство призывает женщин-офицеров служить на 40 подводных лодках вместо первоначальных 30.