Масштабные учения "Океан-2024" вызывали озабоченность на Западе.

Военный корабль ВМС НОАК на учениях "Океан-2024". Фото: Минобороны РФ

Международная обстановка становится всё более напряжённой. Мир находится в стадии перехода от однополярного и к многополярному. Новыми центрами силы стали Россия и Китай. На эти процессы обратило внимание американское издание Business Insider в своей публикации.

Сообщается, что Россия и Китай уже достаточно давно выступают против того, что они называют пагубным влиянием Америки. А теперь они посылают сигнал о том, что у них есть необходимая военная мощь, чтобы бросить вызов доминированию США в мире. В данном случае речь о масштабных военно-морских учениях "Океан-2024", которые стартовали 10 сентября. Учения проходят в Северном Ледовитом и Тихом океанах, а также в акваториях Средиземного, Балтийского и Каспийского морей.

Согласно данным Министерства обороны России, в этих масштабных учениях задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, более 120 летательных аппаратов и свыше 90 тысяч человек личного состава.

"Целью учений является углубление стратегического сотрудничества между китайскими и российскими военными и повышение их способности совместно противостоять угрозам безопасности", – заявило Министерство обороны КНР.

Business Insider отмечает, что это вторые совместные учения России и Китая за последние три месяца. В июле текущего года военные манёвры проходили недалеко от китайского порта Гуандун.

Участившиеся совместные учения названы признаком военного сближения двух государств. Сообщается, что из 102 совместных учений, проведённых с 2003 года, более половины прошли за последние семь лет.

Со стороны ВМС НОАК в учениях задействовано четыре военных корабля. Фото: Минобороны РФ

Издание приводит мнения западных экспертов. Так, по версии Грэма Томсона, аналитика Eurasia Group, учения "Океан-2024" призваны продемонстрировать, что Россия по-прежнему является глобальной державой, способной действовать на различных театрах по всему миру. А участие Китая является частью долгосрочной тенденции более глубокого китайско-российского стратегического сотрудничества и военной интеграции.

Перед началом Специальной военной операции на Украине, президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин объявили о партнёрстве "без ограничений" в рамках их совместной борьбы с глобальным доминированием США. За последние три года Китай оказал России важную дипломатическую и экономическую поддержку, когда она столкнулась с попытками изоляции со стороны Запада. По версии Вашингтона, Пекин оказывает Москве всё большую поддержку в функционировании военной промышленности.

Business Insider отмечает, что вопреки действиям Запада обе страны демонстрируют свою мощь и способность проецировать силу.

Тихий океан, где США и их союзники (в том числе Южная Корея и Япония), имеют значительное военно-морское присутствие, является зоной потенциального военного конфликта. Нынешние совместные учения России и Китая проходят в акваториях Японского и Охотского морей.

Отмечено, у России и Китая имеются территориальные споры с Японией. Здесь необходимо отметить, что у России споров с Японией нет. Это у последней есть территориальные претензии к России, но Курильские острова являются территорией РФ. И это прописано в Конституции страны [прим.]. В то же время Китай "угрожает вторжением" Тайваню. И такое вторжение может спровоцировать военный конфликт с США.

"Со стороны Пекина и Москвы явно прослеживается намерение продемонстрировать, что они могут совместно проецировать свою силу в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал Грэм Томсон.

Несмотря на всё более резкую критику со стороны Запада, Китай продолжает укреплять сотрудничество с Россией. Июльские военные учения состоялись после того, как блок НАТО обвинил Китай в том, что он является "главным пособником" России в конфликте на Украине.

Business Insider сообщает, что некоторые эксперты приходят к выводу о том, что объединённая военная мощь России представляет достаточно серьёзную проблему для Запада во главе с США. Это потенциальная угроза такого масштаба, с которой Штаты не сталкивались несколько десятилетий. Проблема в том, что американская армия сосредоточена на борьбе с группировками повстанцев на Ближнем Востоке.

Как заявил аналитик Челс Михта, полноценный военный альянс России и Китая станет для США такой угрозой, с которой они не сталкивались со времён холодной войны. Комиссия Конгресса по стратегическому положению США в октябре прошлого года настоятельно призвала Пентагон срочно пересмотреть свою стратегию, чтобы иметь возможность вести борьбу с обеими державами одновременно.

В то же время некоторые эксперты указывают на наличие некоторой напряжённости в отношениях между Москвой и Пекином. И эта напряжённость может ослабить альянс. Однако в последнее время сотрудничество России и Китая становится всё более тесным. И это ещё один сигнал о том, что геополитическая обстановка продолжает ухудшаться [для США, прим.] на фоне продолжающегося соперничества великих держав.