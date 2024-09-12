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crazycat21
Army Recognition: Новейший китайский авианосец «Фуцзянь» проходит интенсивные морские испытания
Китай продолжает строить собственный авианосный флот.

Авианосец "Фуцзянь". Источник изображения: телевидение КНР

Согласно информации, опубликованной СМИ 12 сентября, новейший китайский авианосец "Фуцзянь" (тип 003) проходит интенсивные морские испытания. На этот факт обратили внимание эксперты профильного ресурса Army Recognition.

"Фуцзянь" построен с использованием современных технологий, включая электромагнитную катапульту, которая предназначена для запуска тяжёлых палубных самолётов, таких как J-15, а также более лёгких беспилотников. Электромагнитная катапульта является технологическим скачком по сравнению с палубой, оборудованной трамплином. Палубы с трамплинами у более ранних китайских авианосцев "Ляонин" (тип 001) и "Шаньдун" (тип 002).

Катапульта авианосца "Фуцзянь" позволяет запускать более крупные самолеты, такие как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C) KJ-600. Наличие в составе авиагруппы такого самолёта повышает дальность наблюдения и обнаружения целей, а также увеличивает продолжительность походов по сравнению с предыдущими авианосцами, которые ограничены в своих возможностях отсутствием самолёта наблюдения и целеуказания. 

Но, как отмечают эксперты Army Recognition, несмотря на внедрение передовых технологий, новейший китайский авианосец до сих пор отстаёт от авианосцев ВМС США класса "Нимиц" и "Джеральд Форд". Американские корабли имеют атомные силовые установки и обладают большей автономностью. Водоизмещение авианосца "Фуцзянь" составляет 80 тысяч тонн, тогда как "американцы" имеют водоизмещение 100 тысяч тонн. Кроме того, китайский корабль имеет три электромагнитных катапульты, тогда как на "Форде" их четыре. Это может ограничить количество боевых вылетов во время операций высокой интенсивности.

По мнению экспертов Army Recognition, решение использовать на "Фуцзяне" традиционную силовую установку может свидетельствовать о региональном, а не глобальном фокусе ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Китай, по-видимому, отдает приоритет более быстрым темпам судостроения для удовлетворения своих стратегических потребностей в таких районах, как Южно-Китайское море, где она выдвигает территориальные претензии. 

Продолжающееся увеличение корабельного состава ВМС Китая нацелено на то, чтобы к 2035 году в их составе было шесть авианосцев. После этого Китай может позиционировать себя как доминирующую региональную державу с глобальными амбициями. Ввод в строй четвертого авианосца (тип 004), который находится в стадии строительства и потенциально может получить атомную силовую установку, может расширить оперативный охват ВМС Китая в отдаленных водах, таких как Индийский океан. 

#новости #китай #военные новости #самолеты #флот #корабли #авианосец #вмс #индо-тихоокеанский регион #фуцзянь
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