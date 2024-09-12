Кроме того, сама подготовка британских военных не соответствует реалиям современного боя.

Украинские военные в Великобритании. Фото: Cpl Anil Gurung / UK MoD

Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании (NAO) установило, что продолжающаяся подготовка солдат ВСУ британскими инструкторами на территории страны прямо влияет на возможность обучать собственные войска. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

В недавнем отчёте британской счётной палаты указано, что более четверти учебных заведений армии используется для размещения украинских новобранцев, проходящих базовую пехотную подготовку. В результате в 2023 году заявки подразделений британской армии на использование полигонов отклонялись в восемь раз чаще, чем в предыдущие годы.

Эта проблема затронула и Королевскую морскую пехоту. Но её командование отказалось пойти на компромисс в ущерб собственным потребностям в обучении. Поэтому украинские морские пехотинцы были вынуждены проходить подготовку в Нидерландах.

Глава NAO Гарет Дэвис призвал Министерство обороны Великобритании сбалансировать поддержку Украины с собственными стратегическими и оборонными потребностями.

"Это включает в себя обеспечение наличия соответствующих запасов оборудования и достаточных условий для обучения британских сил", – отметил чиновник.

По данным Министерства обороны страны, с того момента как Россия начала Специальную военную операцию, Великобритания подготовила на своих полигонах более 45 000 украинских солдат. Большинство курсантов сообщило, что они чувствуют себя "более подготовленными" к бою.

Как сообщает Defense Post, несмотря на весьма значительные объёмы финансирования, некоторые солдаты ВСУ заявили, что подготовку в определённых областях, таких как тактика борьбы с беспилотниками и "стратегическое применение транспортных" средств является недостаточной. Вероятно, в последнем случае всё же имелось в виду применение бронетехники [прим.].

В Министерстве обороны Великобритании ответили, что не могут удовлетворить запросы Украины в обучении противодействию беспилотникам из-за существующих ограничений в гражданской и военной авиации страны. Также было отмечено, что учения проходят без использования бронетехники из-за связанных с техникой рисков.

Defense Post отмечает, что это уже не первый случай, когда военная подготовка в армии Великобритании подвергается публичному контролю. Еще в июле 2024 высокопоставленный представитель ВВС Блайт Кроуфорд заявил, что британская военная подготовка отстала на десятилетие, что напрямую сказывается на боевой готовности войск. С его слов, никто в ВС Великобритании не готовится к современным боевым сценариям, подобным тому, что наблюдается сейчас на Украине.