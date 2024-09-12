Амбициозная затея Илона Маска увенчалась успехом.

Скриншот видео SpaceX

Двое астронавтов совершили выход в открытый космос с борта капсулы Crew Dragon компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Это был первый частный (коммерческий) выход в открытый космос за всю историю мировой космонавтики. Астронавты вышли в безвоздушное пространство, будучи прикреплёнными к кораблю кислородными шлангами. Двое других астронавтов осуществляли наблюдение за выходом с борта Crew Dragon. Информацию об успехе компании SpaceX опубликовало агентство Reuters.

41-летний американский миллиардер Джаред Айзекман вышел первым около 6:52 утра по восточному времени (10:52 по Гринвичу). За ним в открытый космос вышла 30-летняя сотрудница SpaceX Сара Джиллис. Эти двое стали первыми негосударственными персонами в мире, которые совершили подобную экскурсию. Все их действия транслировались в прямом эфире на сайте компании SpaceX.

Как сообщает Reuters, в ходе проведённой миссии были испытаны новаторские технологии, в том числе тонкие скафандры и процесс полной разгерметизации корабля Crew Dragon. Такие технологии могут быть использованы в будущих коммерческих космических полётах.

Отмечено, что выход в космос непрофессиональных астронавтов стал одной из самых рискованных операций для компании Илона Маска. В настоящее время SpaceX является единственной частной фирмой в мире, которая может отправлять людей на орбиту Земли и доставлять их обратно.

Перед началом выхода в открытый космос капсула была полностью разгерметизирована, и весь экипаж полагался на свои тонкие скафандры, разработанные SpaceX, для получения кислорода, подаваемого через шланговое соединение с Crew Dragon. Согласно первоначальным планам, выход в открытый космос должен был продолжаться всего около получаса. Но подготовка к выходу, сам выход и его безопасное завершение заняли 1 час 46 минут. Прошедший выход в космос стал рискованным испытанием для конструкций скафандров и космического корабля.

Когда астронавты вернулись на борт Crew Dragon, наземные команды SpaceX в штаб-квартире компании в Хоторне (Калифорния) вели наблюдение за тем, что люк капсулы надёжно закрыт и проверяли его на герметичность. Официально выход в открытый космос был завершён в 8:00 утра по восточному времени (12:00 по Гринвичу).

Джаред Айзекман, Сара Джиллис, 50-летний отставной подполковник ВВС США Скотт Потит (пилот миссии) и 38-я инженер компании SpaceX стартовали на борту Crew Dragon с космодрома во Флориде во вторник, 10 сентября.

Выход в открытый космос был последней и самой рискованной попыткой SpaceX расширить границы коммерческих космических полётов. И следует признать, что эта попытка увенчалась успехом.

Айзекман, пилот и миллиардер, основатель компании электронных платежей Shift4 финансирует миссию Polaris, как и свой полет Inspiration4 совместно с SpaceX в 2021 году. Бизнесмен отказался назвать, во сколько обошёлся этот полёт. Но, вероятно, счёт идёт на сотни миллионов долларов.

Reuters сообщает, что администратор NASA Билл Нельсон похвалил выход в открытый космос. Агентство помогло финансировать разработку Crew Dragon, начавшуюся примерно десять лет назад.

"Сегодняшний успех представляет собой гигантский скачок вперед для коммерческой космической отрасли и долгосрочной цели NASA по созданию динамичной космической экономики США", – написал Нельсон в соцсети.

Ранее в открытый космос выходили только астронавты, находящиеся на государственной службе и прошедшие многолетнюю подготовку.