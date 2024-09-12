Немного о физической форме американских военных.

Фото: АР/Farzana Wahidy

Высокий процент американских солдат с избыточным весом, а точнее с ожирением, ежегодно обходится Пентагону в 1,35 миллиарда долларов. Эти деньги являются прямыми расходами на лечение. Кроме того, расходы напрямую связаны с "потерей производительности" военных [вероятно, подразумевается оплата больничных, прим.]. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defense Post.

Достаточно высокий уровень финансовых издержек военного ведомства США был установлен в ходе исследования проведённого организацией American Security Project (ASP). ASP – Американский проект по безопасности, аналитический центр из Вашингтона, который занимается вопросами национальной безопасности США [прим.]. Эксперты центра проводили более широкое исследование о влиянии ожирения на военную систему страны.

По данным аналитического центра, две трети военнослужащих, находящихся на действительной службе, имеют избыточный вес или страдают ожирением. Как заявил ведущий исследователь Кортни Мэннинг, этот факт вызывает серьёзную обеспокоенность относительно боевой готовности войск, поскольку выявленная проблема "влияет на численность личного состава, здоровье и боевую эффективность". Кроме того, избыточная масса многих американских солдат обходится налогоплательщикам в миллиарды долларов. Только в прошлом году на лечение заболеваний, связанных с ожирением военнослужащих, было потрачено 1,25 миллиарда долларов. Ещё 99 миллионов было потрачено на оплату "потери производительности труда" [возможно, больничный или страховка, прим.] во время госпитализаций военных.

"Америка больше не может позволить себе игнорировать этот кризис. Вооруженные силы США сталкиваются с беспрецедентным вызовом, поскольку распространенность ожирения среди военнослужащих продолжает расти", – заявили исследователи.

Defense Post сообщает, что проведённое исследование показало, что избыточный вес кандидатов также является одной из причин продолжающегося кризиса набора в армию. Только в 2023 году 52 тысячи потенциальных солдат получили отказ в приёме на военную службу из-за лишнего веса.

По словам исследователей из ASP, проблема заключается в том, что люди не допускаются к службе, солдаты вынуждены уходить со службы [из-за лишнего веса] и подвергают повышенным рискам тех, кто еще находится на службе. Отмечено, что ни одна из 22 программ по снижению веса среди военных не оказалась эффективной. Только 3% военнослужащих смогли сбросить 5% массы тела и поддерживать себя в такой форме на протяжении 12 месяцев.

Поэтому ASP призывает командование армии США принять меры по борьбе с ожирением среди военных. Такие меры предусматривают предоставление молодым солдатам адекватного образования в области здравоохранения и питания, а также доступа к качественному питанию. Помимо этого учёные хотят, чтобы командование армии официально классифицировало ожирение как заболевание, чтобы можно было обеспечить его надлежащее лечение.