Вероятно, решение о снятии ограничений было принято давно. Просто его придержали до нужного Белому дому момента.

Пуск ракеты ATACMS c установки M142 HIMARS. Фото из открытых источников

Белый дом завершает разработку плана по смягчению некоторых ограничений на использование Украиной переданного Соединёнными Штатами оружия и повышению уровня защиты от российских ракет. Соответствующую информацию со ссылкой на западных чиновников, знакомых с ходом обсуждений, опубликовало издание Politico.

Как сообщается, переговоры проходили в Белом доме, при этом в них принимал участие довольно ограниченный круг лиц.

Детали плана всё ещё собираются воедино. Но в последние дни официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Киеве обсуждали расширение территории в глубине России, по которой Украина может наносить удары американским и британским дальнобойным оружием. Также обсуждалось, как предотвратить трансграничные атаки ВС РФ. Со стороны США требовалось разрешение на применение Украиной по территории России британских ракет большой дальности, содержащих комплектующие американского производства.

Как пишет Politico, текущие переговоры между Киевом и Вашингтоном ознаменовали собой существенное изменение позиций сторон, по сравнению с той, которая была летом. Это сигнализирует о том, что администрация Байдена наконец готова дать положительный ответ на многочисленные просьбы Киева предоставить возможность украинским военным "защищать себя более решительно".

По данным издания, Совет национальной безопасности США от комментариев отказался. Но ещё в июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в своём интервью PBS Newshour заявил, что Штаты могут быть готовы расширить зону на территории России, в которой они разрешат Украине использовать американское оружие. Сам Байден 10 сентября, отвечая на вопрос журналистов, снимет ли Вашингтон ограничения на применение западного оружия, заявил, что в настоящее время над этим ведётся работа.

В последние дни разговоры о снятии ограничений стали ещё более актуальными. Причина в появлении информации о [якобы] состоявшейся передаче России иранских баллистических ракет.

На протяжении нескольких месяцев высшие должностные лица США "сопротивлялись" призывам Киева и некоторых западных союзников к снятию ограничений на применение американского оружия по территории России. В мае администрация Байдена разрешила Киеву использовать определенные виды вооружений для нанесения ударов по территории РФ, но запретила использовать для этих целей баллистические ракеты большой дальности.

Согласно официальной формулировке, такое решение было связано с нежеланием Вашингтона становится на путь эскалации, а также с утверждением американских чиновников о том, что Россия разместила большинство своих важных объектов за пределами досягаемости ракет ATACMS. Кроме того, было отмечено, что армия США уже не закупает такие ракеты, поэтому необходимо побеспокоиться о собственных запасах.